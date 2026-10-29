Quem sabe que você faz terapia? Psicóloga relata um comportamento frequente entre pacientes que restringem essa informação a um círculo muito pequeno de pessoas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Reconhecer que não estamos bem representa um passo decisivo para preservar o equilíbrio pessoal. Admitir fraquezas, expressar os próprios sentimentos e solicitar apoio especializado configuram um exercício prático de responsabilidade individual e autocuidado.

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Cuidar da mente e pedir ajuda cedo muda a vida de maneira definitiva. Essa postura consciente abre caminhos práticos voltados a acolher as próprias emoções, diminuir tensões diárias e viabilizar uma rotina com mais leveza.

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Preconceitos sociais dificultam conversas sobre saúde mental

Apesar de o cuidado pessoal ser imprescindível, preconceitos consolidados ainda geram barreiras no cotidiano. O receio de enfrentar estigmas faz com que muitas pessoas evitem falar abertamente sobre problemas emocionais ou admitir qualquer tipo de sofrimento.

Romper preconceitos e manifestar aquilo que se sente fortalece o bem-estar em diferentes esferas da vida. O diálogo sincero ajuda a acolher emoções difíceis, evitando o isolamento e aproximando o indivíduo de recursos que facilitam a recuperação emocional.

Palestra na Uned de Lugo aborda mitos e consultas tardias

Para desconstruir ideias errôneas e derrubar mitos acerca da saúde mental, uma profissional ofereceu uma palestra na Uned de Lugo. O encontro teve como foco direto conscientizar o público sobre a urgência de encarar as questões emocionais sem julgamentos.

Durante a explanação, a especialista chamou a atenção para o momento em que os pacientes normalmente procuram atendimento profissional. Segundo enfatizou a palestrante: “As pessoas costumam procurar atendimento quando o sofrimento já é muito intenso e a situação se torna totalmente insustentável.”

A fala da especialista, registrada nesta quarta-feira (28), alerta para o risco de postergar a busca por suporte. Muitas pessoas esperam o sofrimento atingir um nível insuportável antes de comparecer à consulta.

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Buscar acolhimento antes que a situação chegue a esse extremo transforma a experiência de cuidado pessoal. A manifestação precoce das emoções e a ruptura dos preconceitos garantem caminhos práticos para acolher o sofrimento antes de qualquer colapso.