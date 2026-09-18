Setembro Amarelo reforça urgência de ampliar o cuidado com a saúde mental

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O mês , marcado pela campanha "Setembro Amarelo" de conscientização sobre saúde mental e valorização da vida, amplia o debate sobre um dos principais desafios da atualidade para a sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas convivem com algum transtorno mental no mundo, sendo a ansiedade e a depressão as condições mais prevalentes. Além dos impactos na qualidade de vida, esses transtornos também geram reflexos econômicos significativos, com perdas estimadas em US$ 1 trilhão por ano em produtividade global.





Para a cooperada da Psiquiatria e membro da Saúde Digital da Unimed-BH, Maria Angélica Rios, o cenário exige atenção, mas também cuidado para que o sofrimento emocional não seja automaticamente associado a um transtorno. “Ansiedade, tristeza, luto, frustração e estresse fazem parte da experiência humana. A preocupação surge quando esses estados são persistentes, intensos ou começam a comprometer a vida pessoal, profissional, os relacionamentos ou o autocuidado”, explica.













No Brasil, o tema ganhou ainda mais evidência com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). A mudança reforça a responsabilidade das organizações na identificação, avaliação e mitigação de fatores que possam contribuir para o adoecimento mental dos trabalhadores, como sobrecarga, pressão excessiva, assédio e falhas organizacionais.













Para a médica cooperada Helena Soares de Souza Santos, especialista em Medicina de Família e Comunidade e membro da equipe de Saúde Digital da Unimed-BH, os fatores que contribuem para o adoecimento mental são múltiplos e envolvem aspectos biológicos, emocionais, sociais e relacionados ao trabalho. “Quando falamos em saúde mental, é importante lembrar que o cérebro coordena todo o funcionamento do corpo. Por isso, cuidar da saúde mental é também cuidar da saúde como um todo. , observamos que fatores como sobrecarga de trabalho, estresse crônico, dificuldades nos relacionamentos, isolamento social, insegurança financeira e até acontecimentos traumáticos podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais”, explica Helena.













A especialista destaca ainda a importância do diagnóstico adequado e do acesso facilitado ao cuidado especializado. “Estabelecer um diagnóstico é um passo fundamental para oferecer um tratamento assertivo. Nem sempre esse diagnóstico será definitivo, porque os quadros psiquiátricos podem evoluir ao longo do tempo, mas compreender o que está acontecendo permite direcionar as melhores estratégias terapêuticas para cada pessoa. Sem essa avaliação qualificada, o tratamento pode acabar sendo conduzido sem a precisão necessária”, afirma.

Na avaliação de Maria Angélica, o diagnóstico deve ser feito de forma individualizada. “Precisamos evitar transformar qualquer tristeza, preocupação ou dificuldade da vida em transtorno. O diagnóstico deve ser clínico e individualizado, considerando duração, intensidade, contexto e prejuízo funcional”, ressalta.

Experiência inovadora amplia o acesso de clientes ao cuidado em saúde mental





Diante desse cenário, a Unimed-BH desenvolveu uma jornada digital de cuidado em saúde mental baseada em coordenação assistencial. A iniciativa organiza o percurso do cliente desde a identificação inicial dos sintomas até o acompanhamento clínico, ampliando o acesso aos serviços especializados sem perder de vista a qualidade, a segurança e a resolutividade do cuidado.

Ao apresentar uma demanda de saúde mental, o cliente realiza uma autotriagem digital baseada em escalas clínicas reconhecidas internacionalmente para avaliação de sintomas depressivos e ansiosos. A partir dessa análise, os pacientes são estratificados por grau de risco e direcionados ao cuidado mais adequado, evitando que pessoas com necessidades distintas percorram o mesmo fluxo assistencial.

A jornada integra recursos digitais e acompanhamento clínico contínuo, incluindo teleconsultas, teleinterconsultas entre profissionais, telemonitoramento multiprofissional e seguimento estruturado após as consultas. O resultado é uma assistência ainda mais coordenada, ágil e centrada no paciente.

Desde a implantação, o modelo assistencial já contabilizou cerca de 65 mil triagens e mais de 50 mil consultas realizadas. O acompanhamento permitiu que 54% dos pacientes fossem atendidos pela Atenção Primária, enquanto 46% foram direcionados para a psiquiatria, promovendo melhor utilização dos recursos especializados e reduzindo gargalos assistenciais.

Segundo Helena, a telemedicina tem desempenhado um papel importante na ampliação do acesso à assistência em saúde mental. “A consulta online encurtou a distância entre o paciente e o profissional capacitado para realizar esse acolhimento. Onde existe acesso à internet, existe a possibilidade de receber atendimento em saúde mental. Isso é especialmente relevante em localidades que não contam com especialistas. Além disso, os recursos digitais permitem manter o acompanhamento com o mesmo médico ao longo do tratamento, fortalecendo o vínculo e a continuidade do cuidado”, conclui.

A solução vem contribuindo para uma melhor experiência do cliente, reduzindo problemas de acesso e refletindo ganhos importantes em satisfação. O NPS - Net Promoter Score do serviço é superior a 90 pontos, o que reflete a percepção positiva dos usuários.

Para especialistas em gestão da saúde, iniciativas como essa se alinham às recomendações internacionais da OMS e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que defendem a ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental, o uso de tecnologias digitais e o fortalecimento de modelos preventivos.

A experiência da Unimed-BH demonstra que inteligência assistencial, coordenação do cuidado e tecnologia podem atuar de forma integrada para transformar dados em decisões clínicas mais assertivas, ampliar o acesso à assistência especializada e gerar valor para pacientes, profissionais e sistemas de saúde. Para além da inovação digital, trata-se de um modelo de assistência que responde a uma das principais demandas da saúde contemporânea: oferecer atendimento mental de forma oportuna, sustentável e baseada em evidências.

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