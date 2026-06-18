Como cuidar da saúde mental de quem você ama: guia prático

Oferecer apoio a um amigo ou familiar que enfrenta desafios de saúde mental é um gesto fundamental, mas saber como agir pode ser paralisante. Em um cenário onde transtornos como ansiedade e depressão aumentaram cerca de 25% globalmente após a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa ajuda se torna ainda mais vital. O passo mais importante é demonstrar que você se importa e está disponível para ouvir sem julgamentos, criando um ambiente de confiança para o diálogo.

Como iniciar a conversa?

Encontrar o momento e o lugar certos é crucial. Prefira um ambiente privado e tranquilo, onde a pessoa se sinta segura para se abrir sem interrupções. Evite iniciar o assunto durante uma discussão ou em momentos de estresse. A abordagem deve ser calma e acolhedora.

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Em vez de fazer acusações ou diagnósticos, use uma abordagem pessoal e focada em suas observações. Frases como "Notei que você parece mais distante ultimamente e me preocupo com você" ou "Estou aqui para te ouvir se quiser conversar sobre algo" abrem espaço para o diálogo sem soar como um julgamento.

Atitudes que realmente ajudam

Pequenas ações podem ter um grande impacto. Mostrar que você se importa vai além das palavras e se traduz em gestos concretos de apoio. Confira algumas atitudes práticas:

Ouvir sem julgar: Permita que a pessoa fale livremente, sem interromper ou tentar encontrar soluções imediatas. Às vezes, apenas ser ouvido é o suficiente.

Validar os sentimentos: Use expressões como "Entendo que isso deve ser muito difícil" ou "Faz sentido você se sentir assim". Isso demonstra empatia e acolhimento.

Oferecer ajuda prática: Pergunte se há algo concreto que você possa fazer, como preparar uma refeição, ajudar com tarefas domésticas ou simplesmente oferecer companhia.

Manter a paciência e a consistência: A recuperação pode ter altos e baixos. Continue mostrando seu apoio de forma consistente, mesmo que a pessoa pareça se afastar em alguns momentos.

Cuidando de si mesmo: o autocuidado de quem apoia

Apoiar alguém pode ser emocionalmente desgastante. Para oferecer ajuda de forma sustentável, é fundamental que você também cuide da sua própria saúde mental. Reconheça seus limites e não hesite em buscar apoio para si mesmo se sentir sobrecarga emocional, frustração ou esgotamento. Lembre-se de que você não pode ajudar os outros se não estiver bem.

O que evitar ao oferecer apoio?

Na tentativa de ajudar, algumas atitudes podem ter o efeito contrário, invalidando o sofrimento da pessoa e a afastando ainda mais. É fundamental ter consciência do que não fazer para não piorar a situação:

Frases de positividade tóxica: Evite clichês como "Anime-se", "Poderia ser pior" ou "Pense positivo". Eles invalidam a dor da pessoa.

Dar conselhos não solicitados: A menos que a pessoa peça diretamente sua opinião, o melhor é ouvir. Impor soluções pode gerar mais pressão.

Fazer comparações: Dizer que outra pessoa passou por algo parecido e superou pode fazer quem sofre se sentir inadequado por não conseguir lidar da mesma forma.

Pressionar para obter detalhes: Deixe que a pessoa compartilhe apenas o que se sentir confortável em dizer. Respeite o silêncio e o tempo dela.

Onde buscar ajuda profissional e emergencial?

Incentivar a busca por um psicólogo ou psiquiatra é um passo importante. Para situações de crise ou necessidade de uma conversa imediata, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Ter esses recursos à mão pode ser decisivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.