Luto no trabalho: 5 dicas para apoiar um colega que perdeu um ente querido

A perda de um familiar é uma das experiências mais difíceis da vida, e lidar com o luto no ambiente de trabalho adiciona uma camada de complexidade. Muitas pessoas não sabem como agir para apoiar um colega que enfrenta uma dor recente.

Oferecer suporte é fundamental, mas é preciso ter sensibilidade para não ser invasivo ou dizer algo que possa magoar. Acolher um colega de forma genuína pode fazer uma grande diferença no seu processo de luto, ajudando-o a se sentir amparado e a lidar com suas responsabilidades profissionais gradualmente.

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Como apoiar um colega em luto

Seja específico ao oferecer ajuda. Frases como “se precisar de algo, me avise” costumam ser vagas demais. Em vez disso, ofereça auxílio em tarefas práticas, como assumir uma responsabilidade urgente ou preparar um café. Gestos concretos mostram um apoio real e tiram do colega o peso de ter que pedir.

Ouça mais e fale menos. A pessoa enlutada muitas vezes só precisa de um espaço seguro para desabafar, sem julgamentos ou conselhos. Permita que ela compartilhe memórias ou expresse sua dor, se sentir vontade. Apenas ouvir com atenção já é uma grande forma de suporte.

Respeite o ritmo da pessoa. Cada um vivencia o luto de uma maneira única. Evite pressionar o colega a “superar” ou a voltar ao normal rapidamente. Entenda que haverá dias bons e ruins. Respeitar o silêncio e a necessidade de espaço é tão importante quanto oferecer uma conversa.

Evite frases feitas e clichês. Expressões como “ele está em um lugar melhor” ou “foi melhor assim” podem soar insensíveis, mesmo que a intenção seja boa. Opte por um simples e sincero “sinto muito pela sua perda” ou “estou aqui para o que precisar”. A honestidade no sentimento é mais reconfortante.

Mantenha o contato a longo prazo. O apoio costuma ser intenso nos primeiros dias, mas tende a diminuir com o tempo. Uma mensagem simples semanas ou meses depois, perguntando como a pessoa está, demonstra que você continua se importando. Esse gesto ajuda a combater o sentimento de isolamento que pode surgir após o período inicial do luto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.