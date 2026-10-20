Filmes e Séries
Denis Villeneuve explica por que aceitou dirigir novo filme de James Bond
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O diretor também destacou sua ligação pessoal com a franquia, já que algumas de suas primeiras lembranças do cinema estão relacionadas a “007”. Villeneuve assistia aos filmes do espião ao lado do pai, começando pelas produções protagonizadas por Sean Connery, que marcou as primeiras décadas da série. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
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Denis Villeneuve nasceu em 3 de outubro de 1967, no Canadá, e é conhecido por ter dirigido filmes como “Incêndios”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2011, “Os Suspeitos”, “Sicario: Terra de Ninguém”, “Blade Runner 2049” e “A Chegada”, de 2016. Este último recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Direção para Villeneuve, e conquistou uma estatueta. Foto: Divulgação
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Em 2021, lançou “Duna”, com Timothée Chalamet, Zendaya e Oscar Isaac no elenco, que recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme, e venceu em seis categorias, embora Villeneuve não tenha sido indicado a Melhor Direção. A história continuou em “Duna: Parte 2”, de 2024, e chegará ao fim com “Duna: Parte Três”, com estreia prevista para 18 de dezembro de 2026. Foto: Divulgação
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A Amazon MGM anunciou Villeneuve como diretor do novo filme de “007” em junho de 2025. Na ocasião, ele classificou o universo de James Bond como um território sagrado e afirmou que pretende respeitar a história do personagem. Segundo a imprensa americana, o longa deve chegar aos cinemas em 2028, mas a data ainda não foi confirmada oficialmente, e o ator que interpretará o espião também não foi anunciado. Foto: Divulgação
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O primeiro filme do agente britânico chegou aos cinemas em 1962, com “007 Contra o Satânico Dr. No”, produzido por Albert “Cubby” Broccoli e Harry Saltzman. Na produção, Sean Connery assumiu o papel de James Bond e voltou a interpretar o personagem em outros seis filmes. Foto: Divulgação
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Ao longo das décadas, a franquia ganhou novas produções e diferentes intérpretes, entre eles Pierce Brosnan e Daniel Craig. Craig estreou como Bond em “Cassino Royale” e permaneceu no papel por 15 anos, até se despedir do personagem em “007: Sem Tempo para Morrer”, lançado em 2021, seu quinto filme na série. Foto: Divulgação
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Em 2022, a Amazon adquiriu o estúdio MGM por cerca de 8,5 bilhões de dólares e passou a deter os direitos de distribuição da franquia. Três anos depois, a Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, filha e enteado de Albert “Cubby” Broccoli, respectivamente, anunciaram uma joint venture para administrar os direitos de propriedade intelectual de James Bond. Com o acordo, a Amazon assumiu o controle criativo da franquia, enquanto Broccoli e Wilson permaneceram como coproprietários. Foto: Divulgação
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