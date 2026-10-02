Sardenha: praias paradisíacas, história milenar e paisagens surpreendentes

São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha, alguns com cerca de 5 mil anos, reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Essas necrópoles eram usadas por comunidades pré-históricas para sepultar seus mortos com oferendas e, em alguns casos, reproduziam elementos das moradias e da vida cotidiana. Foto: Wikimedia Commons/Madpack