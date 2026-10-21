Com Sapo Natal e Jutai, Minotauro destaca talentos mineiros do MMA

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Minas Gerais tem nomes que ajudaram a abrir caminho para a presença de atletas do estado no Ultimate Fighting Championship (UFC). Em participação no Podcast do Carlini, o ex-lutador Rodrigo Minotauro destacou a importância de uma formação sólida para quem deseja seguir carreira no MMA. A conversa também homenageou pioneiros mineiros, como Rafael Sapo Natal e Jutai.

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Durante o episódio, Carlini lembrou a trajetória de Sapo, que construiu carreira nos Estados Unidos, e destacou sua importância para os lutadores mineiros que vieram depois. Na modalidade feminina, o apresentador citou Jutai como uma das atletas que ajudaram a abrir espaço para outras mulheres no UFC.

A homenagem resgatou as dificuldades enfrentadas por quem buscava uma oportunidade no cenário internacional quando havia menos referências para seguir no esporte.

Conselho para a nova geração

Minotauro também falou sobre o que considera importante para os jovens que sonham em se tornar lutadores profissionais. Para ele, procurar academias com experiência na formação de atletas que chegaram ao UFC pode ajudar a encurtar o caminho.

“Não podemos inventar a pólvora”, afirmou o ex-lutador. Segundo ele, os aspirantes a profissionais devem buscar equipes que já tenham desenvolvido atletas de alto nível e aproveitar oportunidades para treinar em outros ambientes.

O embaixador do UFC também ressaltou que a experiência de treinadores e academias pode contribuir para a evolução dos lutadores, desde que haja espaço para o desenvolvimento dos alunos.

Ao comentar o cenário mineiro, Minotauro demonstrou otimismo com o trabalho realizado no estado: “Minas Gerais tá no bom caminho”, declarou.

A participação reforçou a importância de reconhecer os pioneiros do MMA mineiro e de investir na formação de novos talentos para ampliar a presença do estado nas competições profissionais.

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