Minotouro lança projeto social em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Minotouro elança projeto social em Ribeirão das Neves (MG) (foto: Divulgação/Centauro do Shopping Eldorado)

O podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, recebe nesta quinta-feira (25/08), às 15h, o ex-lutador de MMA e UFC Antônio Rogério Correia Nogueira, mais conhecido como Minotouro.O ídolo das artes marciais brasileiras vai falar sobre o lançamento do seu projeto social "Esporte além das fronteiras" em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Minotouro e o irmão, o ex-lutador Minotauro, lançam o programa educacional na área de educação física na rede pública municipal nesta sexta-feira (26/08) e vai contar todos os detalhes no podcast do Portal Uai.Participa da entrevista ao 'Pod ou não pode?' o jornalista e campeão de jiu jitsu Pascoal Monteiro. A transmissão será ao vivo no canal de Youtube do Portal Uai.Não esqueça de interagir com a equipe pelo chat do Youtube. Deixe seu like, compartilhe e envie sua pergunta exclusiva para Minotouro. A sua participação é muito bem vinda!