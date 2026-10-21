Conhecido como Messi, técnico é banido até 2048 após ignorar suspensão por crime grave (FIFA amplia suspensão de treinador acusado de abuso sexual e pune clube e federação congolesa pelo descumprimento das regras.)

Um treinador de futebol da República Democrática do Congo teve a punição imposta pela Fifa ampliada até 2048 após continuar trabalhando com jovens jogadores mesmo estando suspenso por abuso sexual de menores.

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Além do técnico, o clube em que ele atuava e a federação congolesa também foram punidos pela entidade máxima do futebol.

O treinador Jonathan Bukabakwa, conhecido como Messi, recebeu mais cinco anos de suspensão e uma multa adicional de US$ 15 mil, conforme informou o jornal britânico The Guardian nesta quarta-feira (21).

A punição original havia sido aplicada em 2023, quando Bukabakwa foi banido do futebol por 20 anos e multado em 100 mil francos suíços após uma investigação da Fifa. Ele também foi condenado por autoridades da República Democrática do Congo por abuso sexual de menores e deixou a prisão em 2025.

Clube e federação também são punidos

A decisão da Fifa atingiu o Racing Club Baki, antigo Esperanto FC, equipe em que o treinador continuou trabalhando com jovens jogadores apesar da suspensão. O clube recebeu uma multa de US$ 50 mil, assim como a Federação Congolesa de Futebol (Fecofa).

Segundo a entidade, os envolvidos foram responsabilizados por não cumprir a decisão disciplinar estabelecida em outubro de 2023. A federação também deverá implementar um programa de educação, monitoramento e cumprimento das regras para dirigentes, clubes filiados e integrantes do futebol local.

Técnico alegou desconhecer suspensão da Fifa

Em agosto, uma investigação do The Guardian revelou que Bukabakwa continuava treinando jovens jogadores em Kinshasa, capital do país. O jornal informou ter tido acesso a vídeos que mostravam o treinador trabalhando com atletas, além de reunir relatos de pessoas que afirmavam tê-lo visto regularmente em um campo escolar.

Na ocasião, Bukabakwa não negou que continuava atuando com jovens, mas afirmou que não havia sido informado da suspensão e que não tinha recebido comunicação da Fifa. Ele também negou as acusações contra si.

O caso voltou a levantar questionamentos sobre os mecanismos de proteção de menores no futebol congolês e a capacidade das autoridades de impedir que pessoas suspensas continuem trabalhando na modalidade.

O presidente da Fecofa, Véron Mosengo-Omba, afirmou que pretende revisar casos anteriores assim que o comitê disciplinar da entidade estiver reestruturado. Segundo ele, a federação trabalhará para impedir que pessoas envolvidas em condutas desse tipo continuem ligadas ao futebol do país.

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