Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressos

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A Fundação Princesa de Astúrias colocou à disposição do público 4.700 entradas gratuitas às 10h deste domingo para o ato com o futebolista Leo Messi em Oviedo. Os ingressos acabaram em 13 minutos, registrando uma fila virtual com pico de 16.200 pessoas conectadas simultaneamente na página eletrônica da instituição.

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O encontro presencial com o atleta acontecerá na quinta-feira, no Palácio dos Esportes da capital do Principado. A programação foi organizada para receber um público infantil e juvenil, integrando os eventos culturais da entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias 2026.

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A atividade ocorrerá um dia antes da entrega do Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes ao atleta argentino. A premiação foi concedida por sua "excepcional trajetória esportiva" e por "seu formidável e continuado trabalho solidário para promover o acesso à educação e o cuidado da saúde das crianças mais desfavorecidas".

Público presente no evento esportivo

O ginásio receberá mais participantes além das 4.700 pessoas que garantiram os ingressos gratuitos pela internet. O espaço também acolherá 1.500 integrantes da comunidade escolar que participaram da atividade "El juego del 10", pertencente ao programa cultural "Toma la palabra".

Agenda cultural da premiação em Oviedo

A homenagem a Messi faz parte das celebrações programadas pela instituição neste ano. Outras atrações da lista também tiveram rápida procura do público e capacidade preenchida em pouco tempo.

Dois shows gratuitos da cantora norte-americana Patti Smith, laureada na categoria Artes, com ingressos esgotados em poucos minutos para apresentações em Gijón e Oviedo.

Uma sessão de observação noturna em Oviedo com a astronauta norte-americana Christina Koch, premiada na categoria Concórdia, onde ela dividirá experiências de sua trajetória e de missões espaciais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cantora Patti Smith e o diretor executivo da Crop Trust e representante da Bóveda Global de Sementes de Svalbard, Stefan Schmitz, premiado em Cooperação Internacional, chegam à capital asturiana neste domingo. Ambos vão participar da cerimônia de entrega marcada para a próxima sexta-feira.