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Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressos

Fila virtual reuniu mais de 16 mil fãs em busca de entradas gratuitas para o evento especial que homenageia o jogador na Espanha antes de premiação

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
20/10/2026 16:53

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Nem começou e já mobiliza uma multidão: evento com Lionel Messi em Oviedo reúne mais de 16 mil pessoas ao mesmo tempo em uma disputa virtual por ingressos
Lionel Messi, homenageado com o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes, em momento de sua carreira pela seleção argentina crédito: Créditos: depositphotos.com / A.Paes

A Fundação Princesa de Astúrias colocou à disposição do público 4.700 entradas gratuitas às 10h deste domingo para o ato com o futebolista Leo Messi em Oviedo. Os ingressos acabaram em 13 minutos, registrando uma fila virtual com pico de 16.200 pessoas conectadas simultaneamente na página eletrônica da instituição.

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O encontro presencial com o atleta acontecerá na quinta-feira, no Palácio dos Esportes da capital do Principado. A programação foi organizada para receber um público infantil e juvenil, integrando os eventos culturais da entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias 2026.

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A atividade ocorrerá um dia antes da entrega do Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes ao atleta argentino. A premiação foi concedida por sua "excepcional trajetória esportiva" e por "seu formidável e continuado trabalho solidário para promover o acesso à educação e o cuidado da saúde das crianças mais desfavorecidas".

Público presente no evento esportivo

O ginásio receberá mais participantes além das 4.700 pessoas que garantiram os ingressos gratuitos pela internet. O espaço também acolherá 1.500 integrantes da comunidade escolar que participaram da atividade "El juego del 10", pertencente ao programa cultural "Toma la palabra".

Agenda cultural da premiação em Oviedo

A homenagem a Messi faz parte das celebrações programadas pela instituição neste ano. Outras atrações da lista também tiveram rápida procura do público e capacidade preenchida em pouco tempo.

A cantora Patti Smith e o diretor executivo da Crop Trust e representante da Bóveda Global de Sementes de Svalbard, Stefan Schmitz, premiado em Cooperação Internacional, chegam à capital asturiana neste domingo. Ambos vão participar da cerimônia de entrega marcada para a próxima sexta-feira.

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