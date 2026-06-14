Messi chega à sua histórica sexta Copa do Mundo 'empolgado como sempre'

Carregando os mesmos sonhos de 20 anos atrás, Lionel Messi se tornará, na terça-feira (16), o primeiro jogador de futebol a jogar uma sexta Copa do Mundo, o epílogo de uma história de amor que se concretizou no Catar, em 2022.

O próprio astro argentino é o primeiro a se surpreender e se encantar com sua extraordinária longevidade.

"Estou feliz, aproveitando cada momento e empolgado como sempre", declarou ele na terça-feira passada, após a vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Islândia, em Auburn, no Alabama.

A apenas oito dias de completar 39 anos, Messi vai liderar a 'Albiceleste' na terça, dia 6, no início da defesa do título conquistado no Catar, o triunfo supremo que parecia coroar uma das carreiras mais espetaculares da história.

O tempo passou desde então, mas o grande capitão manteve sua trajetória. A Argentina conquistou o bicampeonato da Copa América em 2024, e toda o país aguarda ansiosamente para vê-lo liderar também esta campanha na Copa do Mundo.

Messi vinha relutando em revelar seus planos, deixando que seu futebol falasse por si, como sempre.

Seus 62 gols em 67 partidas da MLS desde que chegou ao Inter Miami, equipe que ele tirou da lanterna da liga para conquistar o título inédito, não deixaram dúvidas: seu apetite por conquistas seguia intacto.

Sem alarde ou anúncios especiais, Messi deixou que o técnico da seleção, Lionel Scaloni, confirmasse sua participação na maior Copa do Mundo da história quando a convocação da Argentina foi divulgada, em 28 de maio.

"Surgiram dúvidas por causa do que eu disse após a Copa anterior, que achava difícil jogar outra, dado o número de anos que teriam de passar", explicou ele durante uma conversa com jornalistas na terça-feira.

"Mas continuei me sentindo bem e fui vivendo um dia de cada vez. Tive a chance de jogar, encontrar meu ritmo, ganhar minutos em campo e me sentir bem, e tudo aconteceu naturalmente", detalhou o camisa 10, que retornou aos gramados contra a Islândia após se recuperar de uma lesão muscular e marcou um gol de pênalti.

- Uma reflexão antes de começar -

Com apenas uma semana restante para finalizar os preparativos, Messi se isolou com seu círculo mais próximo no campo-base da equipe em Kansas City.

Ele manteve silêncio público, mas, no sábado, não resistiu a um momento de nostalgia e compartilhou fotos de suas seis participações em Copas do Mundo com seus 506 milhões de seguidores no Instagram.

Uma imagem mostrava sua estreia na Alemanha, em 2006, aos 18 anos, quando ainda não era um líder da equipe e não chegou a jogar na derrota para os anfitriões nas quartas de final.

Outra era da Copa da África do Sul, em 2010, quando a Argentina novamente teve seus sonhos frustrados pela seleção alemã nas quartas de final. A 'Albiceleste' era comandada pelo então técnico Diego Maradona, e sua foto ao lado do ex-craque simbolizava a passagem de bastão entre gênios argentinos.

O amargor se transformou em profunda decepção no Brasil, em 2014, com a derrota na final para a Alemanha, e na Rússia, em 2018, onde a equipe foi eliminada pela França nas oitavas de final.

Esse acúmulo de frustrações levou a uma breve cogitação de aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016.

No entanto, o sonho supremo aguardava o garoto de Rosário em 2022: um triunfo no Catar que lhe garantiu um lugar eterno no coração de seu país.

- 200 vezes Messi -

Ao iniciar sua busca pela conquista do tetra na América do Norte, Messi está prestes a ampliar sua coleção inigualável de recordes.

Ao simplesmente entrar em campo na terça-feira contra a Argélia, o ex-astro do Barcelona e do PSG se tornará o primeiro jogador a entrar em campo em seis Copas do Mundo.

O português Cristiano Ronaldo terá de esperar até quarta-feira para igualar o feito, enquanto Guillermo Ochoa — que também participa de seu sexto torneio — acompanhou a estreia do México do banco de reservas.

Em 26 partidas de Copa do Mundo — o maior número na história do torneio —, Messi marcou 13 gols e está a apenas três de igualar o recorde do alemão Miroslav Klose.

Na terça-feira, ele alcançará a marca de 200 jogos pela seleção da Argentina, um feito inédito na história da tricampeã mundial.

No entanto, para além dos números impressionantes, os torcedores estão ansiosos para ver se Messi tem condições físicas de suportar um torneio mais desgastante.

Seus adversários, porém, não precisam vê-lo em campo para temê-lo.

"Ele é o melhor jogador que o futebol já viu. Continua extremamente perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos", afirmou nesta semana o francês Ousmane Dembélé, em entrevista ao jornal Marca.

"Precisamos ter cuidado com ele, pois é capaz de conquistar tudo novamente", alertou o jogador que recentemente se juntou ao grupo de vencedores da Bola de Ouro, honraria que Messi conquistou oito vezes.

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