Lionel Messi é o primeiro jogador da história a jogar em seis Copas do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, se tornou nesta terça-feira (16) o primeiro jogador a jogar em seis edições da Copa do Mundo.

Messi alcançou o feito no pontapé inicial da estreia da Argentina no Mundial de 2026 contra a Argélia, no Estádio Kansas City, praticamente lotado de torcedores da 'Albiceleste' que ovacionaram o ídolo desde o aquecimento.

O atual astro do Inter Miami, de 38 anos, poderá ostentar o recorde sozinho em menos de 24 horas, já que Cristiano Ronaldo pode entrar em campo em seu sexto Mundial na estreia de Portugal, na quarta-feira.

Por sua vez, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, também convocado para a sexta participação em Copas, assistiu à estreia de sua seleção do banco de reservas, no jogo de abertura do torneio.

Vencedor de oito Bolas de Ouro, Messi também alcançou a marca de 200 jogos com a camisa da Argentina na terça-feira, sendo o maior artilheiro da seleção com 117 gols.

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