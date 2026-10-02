Feira gratuita ajuda jovens a conhecer profissões em BH

Escolher uma profissão pode ser difícil quando o estudante ainda não conhece, na prática, as possibilidades de cada carreira. Para ajudar nessa decisão, jovens do ensino médio poderão conhecer diferentes áreas antes de entrar na faculdade durante a 4ª Feira das Profissões Viva Estácio, que terá atividades gratuitas em Belo Horizonte e Contagem, em outubro.

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A programação começa no dia 7, na unidade de Contagem, segue para o campus Floresta no dia 8 e chega à unidade Lourdes no dia 15. Das 8h30 às 17h, os estudantes poderão participar de oficinas, palestras, testes vocacionais e atividades práticas relacionadas a diferentes profissões.

A ideia é permitir que os participantes tenham contato com situações que fazem parte da rotina universitária. Entre as áreas apresentadas estão Ciências Jurídicas, Economia Criativa, Engenharias, Licenciaturas, Negócios, Saúde e Tecnologia da Informação.

A programação inclui experiências como júri simulado, atividades sobre Biomedicina, recursos aplicados ao esporte, Física no dia a dia, primeiros socorros e alimentação saudável. Também haverá conteúdos sobre inteligência artificial, gestão, mercado de trabalho, carreira e empregabilidade.

A proposta é aproximar os estudantes da prática. Nas oficinas, eles poderão colocar a mão na massa, conhecer laboratórios e outros espaços acadêmicos e conversar com professores, coordenadores e especialistas para tirar dúvidas sobre as diferentes carreiras.

Os estudantes inscritos terão acesso à programação específica da unidade escolhida e poderão selecionar as atividades de acordo com seus interesses. Familiares e outros membros da comunidade também podem participar.

Desde 2024, o Viva Estácio já reuniu mais de 100 mil estudantes em 26 estados brasileiros. Para a edição deste ano, a instituição espera receber cerca de 46 mil pessoas em todo o país. Ao todo, 77 campi participarão da iniciativa, com mais de 300 atividades previstas até 30 de outubro.

Segundo a reitora da Estácio Belo Horizonte, Regiane Gonçalves, a programação foi organizada para aproximar os jovens das diferentes áreas de atuação e ajudá-los a conhecer melhor as possibilidades de carreira antes de escolher uma profissão.

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Serviço

4ª Feira das Profissões Viva Estácio – Edição 2026

7/10 – Estácio Contagem – Avenida João César de Oliveira, 1.284, Eldorado

8/10 – Estácio Floresta – Avenida Francisco Sales, 23

16/10 – Estácio Lourdes – Rua Rio de Janeiro, 1.323

Horário: das 8h30 às 17h

Entrada: gratuita

Inscrições: estacio.br/viva-estacio

*Estagiária sob supervisão