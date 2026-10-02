Coltec UFMG abre reta final para inscrições de 180 vagas no ensino médio 2027

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As inscrições para o processo seletivo de 2027 do Colégio Técnico (Coltec) da UFMG se encerram às 17h da próxima quinta-feira, 8 de outubro. São oferecidas 180 vagas para a primeira série dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, com 50% delas reservadas a candidatos que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas ou em escolas comunitárias conveniadas.

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A taxa de inscrição tem o valor de R$ 105, e o boleto deve ser pago até o dia 9 de outubro. É necessário aguardar duas horas após gerar o boleto para efetuar o pagamento, tempo de validação do documento pelos bancos. A inscrição só é efetivada após a confirmação do pagamento.

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Podem concorrer estudantes que concluíram o ensino fundamental ou que estejam matriculados no último ano desta etapa. As inscrições são feitas exclusivamente na página da Diretoria de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve) da UFMG.

Vagas e cursos

O total de 180 vagas está distribuído igualmente entre os cinco cursos técnicos, resultando em 36 vagas para cada um. No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções, organizando-as por ordem de preferência.

Os cursos disponíveis são:

Técnico em Eletrônica

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Análises Clínicas

Técnico em Química

Candidatos sem acesso à internet podem realizar a inscrição na sede da Copeve, no campus Pampulha, em Belo Horizonte. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Detalhes sobre as provas

A prova será aplicada em 22 de novembro, um domingo, com início às 14h e duração de três horas. Os portões abrirão às 12h30 e fecharão às 13h30. O resultado final da seleção será divulgado em 11 de dezembro.

A avaliação será composta por 60 questões, com a seguinte distribuição e peso:

Língua Portuguesa: 10 questões (peso 2)

Matemática: 10 questões (peso 2)

Ciências Naturais: 12 questões (peso 1)

História Geral e do Brasil: 4 questões (peso 1)

Geografia: 4 questões (peso 1) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A obra literária de leitura obrigatória é o livro "O jardim das oliveiras", de Adélia Prado, que reúne 105 poemas inéditos da autora. O edital contém o programa completo das provas. Durante o exame, será permitido apenas o uso de lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. Nenhum aparelho eletrônico poderá ser portado.