Reta final para o Enem: como equilibrar estudos e saúde mental

A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, os candidatos enfrentam uma etapa decisiva. Nesse período, surge a dúvida sobre como equilibrar a revisão de conteúdos, a resolução de exercícios e os momentos de descanso.

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Segundo a psicóloga Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o preparo emocional é tão importante quanto o conteúdo estudado. Ela explica que a pressão do exame sobre os estudantes é significativa.

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“Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho”, afirma a especialista. As semanas seguintes devem ser usadas para consolidar o aprendizado e identificar os temas que ainda exigem atenção.

A orientação é revisar os principais assuntos e resolver provas anteriores. “É importante estabelecer uma rotina realista, com metas possíveis e pausas ao longo do dia”, recomenda Maddêo. Ela ressalta que, mesmo com o domínio do conteúdo, a ansiedade pode prejudicar o raciocínio e a gestão do tempo na prova.

Dicas para a reta final

As revisões devem ser acompanhadas de hábitos saudáveis, como sono adequado, boa alimentação e relaxamento. Para ajudar os estudantes a chegarem mais preparados emocionalmente, a psicóloga recomenda:

Praticar atividades físicas: os exercícios ajudam a reduzir a ansiedade por meio da produção de endorfina;

Dormir bem: o ideal é ter entre 6 e 7 horas de sono por noite, em um ambiente silencioso, escuro e confortável;

Cuidar da alimentação: opte por refeições leves e evite alimentos que não fazem parte da sua rotina para prevenir desconfortos.

Letícia Maddêo também destaca a importância da organização nos dias das provas. “Na véspera, nada de virar a madrugada estudando. O descanso adequado e técnicas de respiração profunda serão tão importantes quanto o conteúdo aprendido ao longo do ano”, reforça a psicóloga.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.