Assine
overlay
Início Educação
MOTIVAÇÃO

Reta final para o Enem: como equilibrar estudos e saúde mental

A um mês do exame, especialista explica como o preparo emocional e uma rotina saudável são tão cruciais quanto revisar todo o conteúdo da prova

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
25/09/2026 15:11 - atualizado em 25/09/2026 15:44

compartilhe

×
Reta final para o Enem: como equilibrar estudos e saúde mental
A preparação para o Enem na reta final inclui revisão de conteúdo e equilíbrio emocional para o bom desempenho crédito: Imagens de Arquivo / Agência Brasil

A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, os candidatos enfrentam uma etapa decisiva. Nesse período, surge a dúvida sobre como equilibrar a revisão de conteúdos, a resolução de exercícios e os momentos de descanso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a psicóloga Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o preparo emocional é tão importante quanto o conteúdo estudado. Ela explica que a pressão do exame sobre os estudantes é significativa.

Leia Mais

“Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho”, afirma a especialista. As semanas seguintes devem ser usadas para consolidar o aprendizado e identificar os temas que ainda exigem atenção.

Leia Mais

A orientação é revisar os principais assuntos e resolver provas anteriores. “É importante estabelecer uma rotina realista, com metas possíveis e pausas ao longo do dia”, recomenda Maddêo. Ela ressalta que, mesmo com o domínio do conteúdo, a ansiedade pode prejudicar o raciocínio e a gestão do tempo na prova.

Dicas para a reta final

As revisões devem ser acompanhadas de hábitos saudáveis, como sono adequado, boa alimentação e relaxamento. Para ajudar os estudantes a chegarem mais preparados emocionalmente, a psicóloga recomenda:

  • Praticar atividades físicas: os exercícios ajudam a reduzir a ansiedade por meio da produção de endorfina;

  • Dormir bem: o ideal é ter entre 6 e 7 horas de sono por noite, em um ambiente silencioso, escuro e confortável;

  • Cuidar da alimentação: opte por refeições leves e evite alimentos que não fazem parte da sua rotina para prevenir desconfortos.

Letícia Maddêo também destaca a importância da organização nos dias das provas. “Na véspera, nada de virar a madrugada estudando. O descanso adequado e técnicas de respiração profunda serão tão importantes quanto o conteúdo aprendido ao longo do ano”, reforça a psicóloga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

enem enem-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay