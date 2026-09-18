Os erros fatais que derrubam nota de redação do Enem; veja a lista

Faltando menos de dois meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, a preparação para as provas, principalmente para a redação, se intensifica. Muitos candidatos, no entanto, perdem pontos preciosos por descuidos técnicos, especialmente na proposta de intervenção, que podem impedir a conquista de uma nota alta. Entender essas falhas é crucial para garantir um bom desempenho.

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A prova exige um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. A avaliação é dividida em cinco competências e vale 200 pontos, totalizando os tão sonhados 1000. A última delas, a proposta de intervenção, é frequentemente um ponto de tropeço para os estudantes.

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O que é a competência 5 da redação do Enem?

A competência 5 do Enem avalia a capacidade do candidato de elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado no tema. Essa proposta deve ser detalhada, articulada com a discussão desenvolvida no texto e respeitar os direitos humanos, valendo até 200 pontos na nota final da redação.

Essa é a parte do texto em que o participante deve apresentar uma solução prática para a questão-problema. Não basta apenas apontar uma ideia genérica; é necessário construir uma proposta completa, que demonstre planejamento e cidadania.

Quais são os erros que derrubam a nota na competência 5?

Descuidos simples podem comprometer a pontuação. A falta de um dos elementos obrigatórios ou a apresentação de ideias vagas estão entre as falhas mais comuns. Outro ponto crítico é a apresentação de uma proposta que desrespeite os direitos humanos, o que pode levar à anulação completa da competência.

Os principais descuidos que custam pontos são:

Proposta genérica: sugerir ações vagas como "conscientizar a população" ou "investir em educação" sem detalhar como isso seria feito.

Agente inválido ou vago: atribuir a ação a uma entidade genérica como "o governo" ou "a sociedade", sem especificar qual ministério, órgão ou grupo seria o responsável.

Ausência de elementos: deixar de apresentar um dos cinco componentes obrigatórios da proposta (agente, ação, meio/modo, finalidade e detalhamento).

Proposta sem relação com o texto: apresentar uma solução que não se conecta com os argumentos desenvolvidos ao longo da redação.

Como construir uma proposta de intervenção completa?

Para garantir a nota máxima na competência 5, a proposta precisa conter obrigatoriamente cinco elementos bem definidos, que respondem a perguntas essenciais sobre a solução apresentada.

Ação: o que será feito para solucionar o problema. Agente: quem executará a ação (ex: Ministério da Educação, prefeituras, ONGs). Meio ou modo: como a ação será colocada em prática (ex: por meio de campanhas, criação de leis, oficinas). Finalidade: para que a ação será feita, qual o objetivo esperado. Detalhamento: uma informação extra que aprofunda um dos elementos anteriores, como um exemplo da ação ou uma explicação da escolha do agente.

Outros erros fatais na redação do Enem

Além da competência 5, outras falhas podem zerar ou reduzir drasticamente a nota final. É fundamental que o candidato esteja atento para não cometer esses deslizes que comprometem todo o esforço de preparação.

Fuga total ao tema: escrever um texto que não aborda o assunto proposto na prova.

Não atender à estrutura dissertativo-argumentativa: redigir um poema, uma narração ou qualquer outro gênero textual que não seja o solicitado.

Texto com sete linhas ou menos: é considerado "texto insuficiente" e recebe nota zero.

Uso de impropérios ou desenhos: qualquer conteúdo ofensivo ou que não faça parte da estrutura textual padrão anula a redação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria