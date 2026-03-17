Enem: 'espelho' da redação é divulgado pelo Inep; veja como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o acesso ao espelho da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta terça-feira (17/3). O recurso possibilita que os candidatos possam compreender em detalhes a pontuação atribuída ao seu texto, identificando acertos e pontos a serem aprimorados.

O que é o espelho da redação?

O espelho da redação é a versão digitalizada do texto produzido pelo participante, acompanhada da correção realizada por dois avaliadores. O documento apresenta a pontuação atribuída em cada uma das cinco competências exigidas pela prova e é essencial para entender os critérios de avaliação e o desempenho individual.

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Como consultar sua nota detalhada

Para acessar o espelho da sua redação, siga os passos abaixo:

Acesse a Página do Participante do Enem, no portal do Inep. Faça o login utilizando seus dados da conta Gov.br. No menu principal, procure pela opção “Vista Pedagógica” ou “Espelho da Redação”. Clique no link para visualizar a imagem do seu texto e a ficha com as notas detalhadas.

Entendendo a sua nota: as cinco competências

A nota da redação do Enem pode chegar a 1.000 pontos e é distribuída em cinco competências, que valem até 200 pontos, cada.

Competência 1: demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa.

Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Use o feedback a seu favor

A análise do espelho da redação não serve para solicitar recursos ou alteração da nota, pois seu caráter é exclusivamente pedagógico. No entanto, é uma oportunidade valiosa para o autodesenvolvimento. Utilize o feedback para identificar suas principais dificuldades, seja em aspectos gramaticais (Competência 1), na argumentação (Competência 3) ou na proposta de intervenção (Competência 5), e direcione seus estudos para os próximos vestibulares e desafios acadêmicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata