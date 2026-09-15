Olimpíada de Empreendedorismo: veja como estudantes de MG podem competir

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Estudantes do Ensino Médio de Minas Gerais podem participar da primeira edição da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo (ONE). A iniciativa gratuita combina educação e inovação, desafiando jovens a desenvolverem soluções para problemas cotidianos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A competição é promovida pelo Ministério do Empreendedorismo (MEMP) em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Podem se inscrever alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries das redes pública e privada.

Leia Mais

A ONE funciona como uma jornada de formação, com atividades que estimulam o raciocínio lógico, a criatividade e a liderança. A participação é individual e voluntária, buscando identificar jovens talentos e ampliar o acesso ao conhecimento sobre criação de negócios.

Três etapas

A primeira fase será uma prova on-line em 18 de setembro, com questões de raciocínio lógico, inovação e empreendedorismo baseadas em situações práticas.

Os 100 mil estudantes com melhor desempenho avançam para a segunda etapa, em 9 de outubro. Nesta fase, eles desenvolverão propostas de soluções e modelos de negócios, utilizando conceitos como Design Thinking e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Os 100 melhores classificados seguem para a final, que inclui um Bootcamp Executivo Virtual entre 3 e 6 de novembro. O evento terá orientações para estruturar projetos e planos de negócio. A apresentação final dos projetos ocorre em 10 de dezembro, em Brasília.

Os finalistas terão suporte logístico para deslocamento e hospedagem na capital. Além disso, 27 destaques estaduais participarão de uma missão técnica em São Paulo, de 13 a 16 de janeiro de 2027, com visitas a centros de inovação.

Minas Gerais

A mobilização em Minas Gerais é liderada por Fernanda Bhering, Embaixadora da ONE no estado. O objetivo é ampliar a participação de estudantes mineiros e conectar a olimpíada a escolas de diferentes regiões.

“Empreendedorismo não começa quando alguém abre uma empresa. Começa muito antes: na capacidade de observar um problema, enxergar uma oportunidade, propor uma solução e ter coragem para colocá-la em movimento”, afirma Fernanda.

A organização ressalta que os participantes não precisam ter um projeto pronto. As ideias serão desenvolvidas progressivamente ao longo das etapas da competição.

Inclusão

A ONE também promoverá a inclusão com Bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ), distribuídas segundo critérios socioeconômicos e demográficos. Haverá incentivos para estudantes do sexo feminino em áreas STEM, negros, indígenas, pessoas com deficiência e do sistema prisional.

A plataforma da olimpíada oferece recursos de acessibilidade, como compatibilidade com leitores de tela e tradução em Libras. As escolas públicas dos 27 destaques estaduais receberão Kits Maker de Inovação, com equipamentos como impressoras 3D e kits de robótica.

As inscrições são gratuitas e terminam em 15 de setembro. A iniciativa busca desenvolver habilidades ligadas à inovação e resolução de problemas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Olimpíada Nacional de Empreendedorismo (ONE) 2026

Público-alvo: estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio

Participação: gratuita e voluntária

Inscrições: até 15 de setembro

Primeira fase: 18 de setembro

Organização: MEMP e UFMA

Informações: disponível no site oficial