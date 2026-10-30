Osteria Di Lucca conquista 13º lugar mundial
A Osteria Di Lucca, restaurante do Hotel Valle D’Incanto em Gramado (RS), recebeu nota máxima 5,0 e mais de 1.500 avaliações no TripAdvisor, sendo eleita a 2ª melhor do Brasil e a 13ª melhor do mundo na categoria Fine Dining pelo prêmio Travellers’ Choice 2026.
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A Osteria Di Lucca, restaurante localizado no Hotel Valle D’Incanto em Gramado (RS), foi eleita a 13ª melhor do mundo e a segunda do Brasil na categoria Fine Dining pelo prêmio Travellers’ Choice 2026 do TripAdvisor, alcançando nota máxima 5,0 com mais de 1.500 avaliações.
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O prêmio chegou apenas três anos após a inauguração, em outubro de 2023, e confirma a estratégia dos sócios Cris Endres e Fábio Noel de criar um destino gastronômico independente, aberto tanto a hóspedes quanto ao público externo mediante reserva.
O nome “Osteria Di Lucca” homenageia a cidade toscana de Lucca e o filho pequeno de Cris e Fábio, Lucca, reforçando a ligação familiar. Sob o comando do chef Rodrigo Rauth, a cozinha segue o conceito “Italian Senses”, que combina técnicas contemporâneas com ingredientes locais da Serra Gaúcha, oferecendo à la carte e um menu de degustação autoral de oito etapas em datas selecionadas.
O ambiente reúne arquitetura rústico?chique, iluminação acolhedora, lareira e música ao vivo, proporcionando uma atmosfera intimista. O reconhecimento também destaca o Hotel Valle D’Incanto como um complexo de hospitalidade sensorial, integrando boutique, bem?estar e gastronomia autoral.
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Localização: Hotel Valle D’Incanto, Rua Júlio Hanke, 87, Bairro Dutra, Gramado (RS)
Funcionamento: jantar diário, das 20h às 23h, mediante reserva
Reservas pelo telefone (54) 3286?1777
Mais informações em https://www.hotelvalledincanto.com/osteria-di-lucca?
Website: https://www.hotelvalledincanto.com/osteria-di-lucca