Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa
Aprenda a transformar essas embalagens transparentes em organizadores práticos para cabos, sementes e miudezas sem gastar nada e com criatividade
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Bandejas plásticas de frutas como morangos, uvas ou tomates do tipo cereja ganham utilidade na organização da casa por meio da reciclagem. A transparência dessas embalagens permite ver o conteúdo sem abri-las. A tampa e as aberturas de ventilação auxiliam no processo, desde que o recipiente mantenha a forma e feche corretamente.
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Os modelos variam entre formatos abertos e embalagens com tampa presa ao corpo. A profundidade, o tipo de fecho e o tamanho dos furos definem a utilidade de cada peça, evitando a perda de itens pequenos pelas aberturas
Como preparar e manusear os recipientes
Retire as etiquetas e os restos de alimento. Lave o recipiente com água e detergente, enxágue e seque totalmente. Verifique com atenção os cantos, as dobradiças e o fecho, onde sujeira e umidade costumam se acumular.
Descarte plásticos rachados, quebradiços ou com bordas afiadas. Não utilize água fervente nem aproxime o material do calor. Os recipientes comportam apenas itens secos e leves. Para conter peças pequenas em furos largos, coloque uma caixa de papelão dentro. A tampa não torna o pote hermético e não veda totalmente contra poeira, umidade ou insetos.
Reúna diferentes bandejas em uma caixa maior com categorias definidas. Teste a distribuição antes de preencher e empilhe somente peças estáveis, sem amassar objetos ou entortar as tampas. Caso o plástico perca firmeza ou quebre, suspenda o uso e consulte se o sistema de reciclagem municipal aceita o material.
Sete ideias de organizadores
Envelopes de sementes: acomode pacotes fechados e identificados por espécie ou data em local fresco e seco. As sementes devem permanecer nos envelopes, pois as aberturas da bandeja não seguram grãos soltos nem barram a umidade.
Acessórios de jardim: agrupe marcadores de plantas, amarras e novelos curtos de cordel. A borda baixa facilita a visualização. Evite ferramentas pesadas ou pontiagudas para não furar ou romper o fundo.
Cabos desconectados: posicione fios curtos enrolados com suavidade e separados, sem dobras forçadas. Retire os cabos antes do uso e nunca guarde componentes quentes ou carregadores em funcionamento.
Itens de costura: organize botões grandes, fitas e carretéis pequenos. Caixas internas auxiliam a separar grupos. Guarde agulhas e alfinetes em estojo próprio, sem deixá-los soltos perto dos furos.
Materiais de artesanato: reserve para retalhos de papel, fitas e peças leves de tamanho adequado. Feche a tampa após o uso e jamais coloque tintas, colas ou solventes direto no recipiente.
Parafusos e arruelas: utilize uma bandeja resistente e coloque os itens em saquinhos fechados ou caixas internas. Evite excesso de peso e não suspenda a embalagem pela tampa, prevenindo aberturas acidentais.
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Objetos de escritório: coloque a bandeja em gavetas para separar borrachas, clipes e blocos de anotações. A tampa mantém tudo agrupado, enquanto o plástico transparente acelera a localização dos itens.