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Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa

Aprenda a transformar essas embalagens transparentes em organizadores práticos para cabos, sementes e miudezas sem gastar nada e com criatividade

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
20/10/2026 11:53

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Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa
Bandejas plásticas como a da imagem, usadas para frutas, podem ser reutilizadas para organizar itens domésticos crédito: Créditos: depositphotos.com / Evgenyjs1

Bandejas plásticas de frutas como morangos, uvas ou tomates do tipo cereja ganham utilidade na organização da casa por meio da reciclagem. A transparência dessas embalagens permite ver o conteúdo sem abri-las. A tampa e as aberturas de ventilação auxiliam no processo, desde que o recipiente mantenha a forma e feche corretamente.

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Os modelos variam entre formatos abertos e embalagens com tampa presa ao corpo. A profundidade, o tipo de fecho e o tamanho dos furos definem a utilidade de cada peça, evitando a perda de itens pequenos pelas aberturas

Como preparar e manusear os recipientes

Retire as etiquetas e os restos de alimento. Lave o recipiente com água e detergente, enxágue e seque totalmente. Verifique com atenção os cantos, as dobradiças e o fecho, onde sujeira e umidade costumam se acumular.

Descarte plásticos rachados, quebradiços ou com bordas afiadas. Não utilize água fervente nem aproxime o material do calor. Os recipientes comportam apenas itens secos e leves. Para conter peças pequenas em furos largos, coloque uma caixa de papelão dentro. A tampa não torna o pote hermético e não veda totalmente contra poeira, umidade ou insetos.

Mãos seguram embalagem plástica transparente aberta com forro de papelão sobre superfície clara
Embalagens plásticas de frutas ganham nova função na organização doméstica, como porta-objetos com o auxílio de uma caixa de papelão interna(Imagem ilustrativa gerada por IA)

Reúna diferentes bandejas em uma caixa maior com categorias definidas. Teste a distribuição antes de preencher e empilhe somente peças estáveis, sem amassar objetos ou entortar as tampas. Caso o plástico perca firmeza ou quebre, suspenda o uso e consulte se o sistema de reciclagem municipal aceita o material.

Sete ideias de organizadores

  • Envelopes de sementes: acomode pacotes fechados e identificados por espécie ou data em local fresco e seco. As sementes devem permanecer nos envelopes, pois as aberturas da bandeja não seguram grãos soltos nem barram a umidade.

  • Acessórios de jardim: agrupe marcadores de plantas, amarras e novelos curtos de cordel. A borda baixa facilita a visualização. Evite ferramentas pesadas ou pontiagudas para não furar ou romper o fundo.

  • Cabos desconectados: posicione fios curtos enrolados com suavidade e separados, sem dobras forçadas. Retire os cabos antes do uso e nunca guarde componentes quentes ou carregadores em funcionamento.

  • Itens de costura: organize botões grandes, fitas e carretéis pequenos. Caixas internas auxiliam a separar grupos. Guarde agulhas e alfinetes em estojo próprio, sem deixá-los soltos perto dos furos.

  • Materiais de artesanato: reserve para retalhos de papel, fitas e peças leves de tamanho adequado. Feche a tampa após o uso e jamais coloque tintas, colas ou solventes direto no recipiente.

  • Parafusos e arruelas: utilize uma bandeja resistente e coloque os itens em saquinhos fechados ou caixas internas. Evite excesso de peso e não suspenda a embalagem pela tampa, prevenindo aberturas acidentais.

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  • Objetos de escritório: coloque a bandeja em gavetas para separar borrachas, clipes e blocos de anotações. A tampa mantém tudo agrupado, enquanto o plástico transparente acelera a localização dos itens.

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