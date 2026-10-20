Antes de jogar fora as bandejas plásticas de frutas, veja como detalhes dessas embalagens podem ajudar a colocar ordem nos pequenos objetos da sua casa

Bandejas plásticas de frutas como morangos, uvas ou tomates do tipo cereja ganham utilidade na organização da casa por meio da reciclagem. A transparência dessas embalagens permite ver o conteúdo sem abri-las. A tampa e as aberturas de ventilação auxiliam no processo, desde que o recipiente mantenha a forma e feche corretamente.

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Os modelos variam entre formatos abertos e embalagens com tampa presa ao corpo. A profundidade, o tipo de fecho e o tamanho dos furos definem a utilidade de cada peça, evitando a perda de itens pequenos pelas aberturas

Como preparar e manusear os recipientes

Retire as etiquetas e os restos de alimento. Lave o recipiente com água e detergente, enxágue e seque totalmente. Verifique com atenção os cantos, as dobradiças e o fecho, onde sujeira e umidade costumam se acumular.

Descarte plásticos rachados, quebradiços ou com bordas afiadas. Não utilize água fervente nem aproxime o material do calor. Os recipientes comportam apenas itens secos e leves. Para conter peças pequenas em furos largos, coloque uma caixa de papelão dentro. A tampa não torna o pote hermético e não veda totalmente contra poeira, umidade ou insetos.

Embalagens plásticas de frutas ganham nova função na organização doméstica, como porta-objetos com o auxílio de uma caixa de papelão interna (Imagem ilustrativa gerada por IA)

Reúna diferentes bandejas em uma caixa maior com categorias definidas. Teste a distribuição antes de preencher e empilhe somente peças estáveis, sem amassar objetos ou entortar as tampas. Caso o plástico perca firmeza ou quebre, suspenda o uso e consulte se o sistema de reciclagem municipal aceita o material.

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