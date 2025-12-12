Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

7 truques para organizar sua despensa e nunca mais jogar comida fora

Com potes, etiquetas e um bom planejamento, é possível transformar o caos em ordem e ainda economizar dinheiro ao evitar o desperdício de alimentos

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/12/2025 12:27

compartilhe

SIGA
x
7 truques para organizar sua despensa e nunca mais jogar comida fora
Potes transparentes facilitam a visualização e organização dos alimentos na despensa, ajudando a controlar o estoque e evitar desperdícios. crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/containers-de-alimentos-em-prateleiras-variedade_13559809.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=4&amp;uuid=52a66d99-47d2-454d-b48a-02360c823779&amp;query=despensa+organizada&quot;&gt;Imagem de freepik&lt;/a&gt;

Manter a despensa em ordem é mais do que uma questão de estética; é uma estratégia inteligente para economizar dinheiro e reduzir o desperdício de alimentos. Com o planejamento de compras em alta, organizar o espaço de armazenamento se torna fundamental para saber exatamente o que você tem em casa e o que realmente precisa comprar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pequenas mudanças na forma como os produtos são guardados podem transformar o caos em um sistema eficiente. A organização correta evita que alimentos vençam escondidos no fundo do armário e impede a compra de itens duplicados, aliviando o orçamento no fim do mês. Confira sete truques práticos para aplicar hoje mesmo:

Leia Mais

  1. Faça um inventário completo: o primeiro passo é tirar tudo da despensa. Limpe as prateleiras e verifique a data de validade de cada item. Descarte o que estiver vencido e separe para doação os alimentos dentro do prazo que você sabe que não irá consumir.

  2. Separe os itens por categorias: agrupe produtos semelhantes para facilitar a visualização. Junte todas as massas em um lugar, os enlatados em outro, e assim por diante com grãos, molhos e temperos. Essa setorização simplifica a busca por ingredientes na hora de cozinhar.

  3. Use potes transparentes: transfira alimentos como arroz, feijão, açúcar e farinhas das embalagens originais para potes transparentes e herméticos. Além de otimizar o espaço e proteger contra umidade e pragas, você consegue ver rapidamente a quantidade de cada produto. Tanto o vidro quanto o plástico são boas opções, dependendo do alimento e da sua preferência.

  4. Etiquete tudo com a validade: crie etiquetas para os potes informando o nome do produto e, principalmente, sua data de validade. Isso ajuda a controlar o que precisa ser consumido primeiro e evita que alimentos estraguem por esquecimento.

  5. Adote o sistema rotativo: ao guardar as compras, posicione os produtos mais novos no fundo da prateleira e traga os mais antigos para a frente. Essa técnica simples, conhecida como "primeiro a entrar, primeiro a sair", garante que os itens mais velhos sejam usados antes de vencer.

  6. Mantenha uma lista de compras visível: fixe um pequeno quadro branco ou um bloco de notas na porta da despensa ou da geladeira. Assim que um produto acabar ou estiver perto do fim, anote. Isso torna a elaboração da lista de supermercado mais precisa e evita compras por impulso.

  7. Organize as prateleiras por zonas de uso: crie áreas específicas para facilitar a rotina. Reserve uma prateleira para itens de café da manhã, como café, cereais e geleias. Outra pode ser destinada a ingredientes para o jantar, como massas e molhos. Uma terceira pode abrigar lanches rápidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

despensa-organizada organizacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay