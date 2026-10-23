Juros altos: retrofit com luz natural reduz custo industrial

A taxa básica de juros da economia brasileira está em 13,75% ao ano, patamar definido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em setembro de 2026. Mesmo com o ciclo de cortes iniciado em março, a Selic permanece elevada, depois de ter ficado em torno de 15% ao ano entre junho de 2025 e março de 2026, conforme o histórico de taxas de juros do Banco Central. Esse cenário encarece o crédito justamente quando as indústrias encerram o planejamento de investimentos para 2027.

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Em vez de financiar a construção de novos galpões ou plantas industriais, muitas empresas têm considerado o retrofit – a modernização de edificações existentes sem demolição. No contexto industrial, o retrofit pode incluir a substituição de telhas translúcidas por sistemas de iluminação zenital, a adoção de ventilação natural e a automação da iluminação artificial. "Com o crédito caro, a pergunta deixa de ser quanto custa modernizar e passa a ser em quanto tempo o investimento retorna para a operação", afirma Guilherme May, CEO do Grupo MB.

Um dos principais benefícios do retrofit é a eficiência energética. A iluminação natural reduz o tempo de uso de lâmpadas durante o dia, gerando economia recorrente na conta de energia. Em galpões equipados com iluminação zenital dimensionada para a atividade, a luz natural pode suprir a demanda por boa parte do expediente, diminuindo custos operacionais sem necessidade de obras adicionais.

Quando a iluminação artificial é integrada a sistemas de automação, sensores ajustam a intensidade luminosa de acordo com a luz natural disponível. Essa abordagem permite monitorar o consumo de energia por setor e por turno, transformando a eficiência energética em um indicador de gestão, e não apenas em uma meta de sustentabilidade.

Com a Selic ainda em 13,75% ao ano e o planejamento de 2027 em curso, a comparação entre construir uma nova planta e modernizar a estrutura existente passa a considerar, além do valor do investimento, o custo do capital e o prazo de retorno. Segundo Guilherme, o retrofit possibilita antecipar ganhos de eficiência que, em uma obra nova, dependeriam de financiamento e de um cronograma mais longo, tornando a edificação já existente o ponto de partida para a modernização no curto prazo.

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Mais informações sobre a estratégia de retrofit em cenário de juros altos podem ser encontradas em retrofit industrial em cenário de juros altos.