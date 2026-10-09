Eucatex lança MDF Neo Touch com acabamento ultrafosco

A Eucatex apresenta o painel Neo Touch, nova linha de MDF com acabamento ultrafosco, toque de seda e tecnologias voltadas à resistência, manutenção e durabilidade. Desenvolvida para mobiliário e painéis, a novidade combina características visuais e táteis a atributos técnicos para o uso cotidiano.

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O acabamento proporciona uma superfície suave e aveludada, enquanto o efeito ultrafosco reduz a reflexão da luz. A proposta acompanha a valorização de características sensoriais dos materiais em projetos de arquitetura e design de interiores.

“A tecnologia Neo Touch é resultado de um processo avançado de cura superficial sobre um painel de MDF BP, que entrega brilho extremamente baixo e homogêneo, uniformidade óptica, profundidade visual e propriedades físicas superiores às do BP. Mas ela vai além: trata-se de compreender que o design não é construído apenas a partir daquilo que vemos, mas também daquilo que tocamos e sentimos”, explica Andrea Krause, consultora de Marketing e Inovação do segmento Indústria Moveleira e Revenda Madeireira da Eucatex.

A valorização da materialidade esteve entre os movimentos observados por Krause no Salão do Móvel de Milão 2026, com materiais e superfícies incorporando características que vão além da estética e incluem a experiência de uso dos espaços. A tendência se relaciona ao chamado “retorno ao tátil”, que considera características como textura, toque e interação dos materiais com a luz.

Tecnologia para uso cotidiano

O MDF Neo Touch reúne atributos voltados à manutenção da superfície: o acabamento reduz a aderência de sujeira e resíduos de digitais, facilita a limpeza e conta com proteção antibacteriana e resistência a microrriscos.

A resistência aos microrriscos contribui para preservar a uniformidade do acabamento ao longo do uso. Associada à resistência a marcas de digitais e à facilidade de limpeza, a característica é especialmente relevante em projetos com grandes superfícies e tonalidades escuras, nas quais as marcas tendem a ficar mais visíveis.

“Quando falamos de um acabamento premium, a estética precisa estar acompanhada de desempenho técnico. A resistência a microrriscos e a marcas de digitais ajuda a preservar a aparência da superfície no dia a dia, permitindo que o profissional especifique cores escuras e acabamentos sofisticados sem abrir mão da praticidade. É uma alternativa para arquitetos e profissionais de marcenaria que buscam diferenciação nos projetos de interiores”, afirma Andrea.

Sete cores inspiradas na natureza

A coleção reúne sete cores, desenvolvidas a partir de referências naturais: Azul Anil, Verde Lótus, Marrom Solar, Cinza Mineral, Branco Alvorada, Grafite Absoluto e Preto Ébano.

Segundo Andrea Krause, o Azul Anil tem como referência a névoa da manhã; o Verde Lótus é inspirado na flor de mesmo nome; e o Marrom Solar parte dos tons terrosos. O Cinza Mineral traz referências de rochas e minerais, enquanto o Branco Alvorada explora uma tonalidade clara e neutra. Completam a coleção o Grafite Absoluto, inspirado na densidade e força do grafite, com grande profundidade visual; e o Preto Ébano, que traduz a nobreza e a intensidade do ébano em uma superfície de presença marcante.

“A paleta biofílica foi pensada para acompanhar a busca por ambientes com identidade e que sejam, ao mesmo tempo, acolhedores e sensorialmente agradáveis. São cores que permitem criar projetos contemporâneos e trabalhar diferentes composições no mobiliário e nos interiores”, ressalta a consultora.

O Neo Touch também dialoga com princípios da neuroarquitetura, área que estuda a relação entre as características dos ambientes e as respostas das pessoas a esses espaços. Nesse contexto, elementos como aparência, textura e interação com a luz são considerados na composição dos ambientes. “O acabamento, as cores e a suavidade da superfície Toque de Seda trabalham juntos para criar uma experiência mais completa do ambiente”, enfatiza Andrea.

Aplicações e especificações

A nova linha foi desenvolvida para atender projetos de arquitetura, design de interiores e marcenaria. A Neo Touch é indicada para mobiliário em geral, principalmente frentes e laterais de móveis, detalhes, painéis de TV, mesas e revestimentos de paredes, em ambientes residenciais e comerciais.

Os painéis possuem 1.850 mm de largura e 2.750 mm de comprimento e estão disponíveis nas espessuras de 6, 15 e 18 mm. A face principal conta com a Tecnologia Neo Touch e manta protetora, enquanto a face oposta traz acabamento BP Matt Soft com filme protetor.

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A linha também conta com fitas de borda desenvolvidas em acabamento fosco por marcas parceiras do mercado.