Dirigente do PSB diz que ausência de Lula em debate não é ‘atitude simpática’

Carlos Siqueira, ex-presidente do PSB, disse à coluna compreender a decisão de Lula de não participar do debate da Globo nesta quinta-feira, 1º.

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No entanto, ponderou que é preciso admitir os possíveis riscos da escolha.

“Compreendo. Mas não é uma atitude simpática, temos de admitir”, afirmou ele, atualmente à frente da Fundação João Mangabeira, braço de formação do socialismo brasileiro.

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Lula também faltou ao debate da Globo no primeiro turno da eleição presidencial de 2006. Na época, a decisão foi igualmente criticada por aliados.