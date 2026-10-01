Dirigente do PSB diz que ausência de Lula em debate não é ‘atitude simpática’
Carlos Siqueira afirmou compreender a decisão, mas não escondeu o desconforto. O programa da Globo será nesta quinta-feira, às 21h30
compartilhe
Carlos Siqueira, ex-presidente do PSB, disse à coluna compreender a decisão de Lula de não participar do debate da Globo nesta quinta-feira, 1º.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No entanto, ponderou que é preciso admitir os possíveis riscos da escolha.
“Compreendo. Mas não é uma atitude simpática, temos de admitir”, afirmou ele, atualmente à frente da Fundação João Mangabeira, braço de formação do socialismo brasileiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Lula também faltou ao debate da Globo no primeiro turno da eleição presidencial de 2006. Na época, a decisão foi igualmente criticada por aliados.