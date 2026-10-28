Estética In Nordeste une inovação, saúde e bem-estar

Os principais players do mercado de saúde e bem-estar estarão reunidos em Fortaleza, entre os dias 7 e 9 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, durante a 8ª edição do Estética In Nordeste. A programação contará com feira de negócios, reunindo indústrias do setor, além de workshops e congressos internacionais com temas como a nova era da harmonização integrativa, rejuvenescimento e tratamentos para flacidez. A expectativa é gerar R$ 100 milhões em turismo de negócios.

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Este ano, a estimativa é de receber cerca de 35 mil participantes, vindos de mais de 23 estados brasileiros. “O Estética In Nordeste acompanha a transformação do mercado e reúne, em um único ambiente, as principais indústrias dos setores de saúde e bem-estar de todo o país, aproximando-as dos profissionais da região e de estados vizinhos, como biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, dermatologistas e esteticistas, entre outros. É uma oportunidade para fazer negócios, descobrir novas tecnologias, produtos e técnicas, além de ampliar o networking. Para quem deseja abrir ou expandir uma clínica, o evento também é um espaço importante para buscar conhecimento, conhecer fornecedores e identificar novas oportunidades”, destaca Fátima Facuri, diretora do Grupo Estética In.

O encontro acontece em um momento de expansão do mercado de estética no Ceará. Somente no primeiro semestre de 2025, o Estado registrou a abertura de 1.668 clínicas de estética, sendo 716 delas em Fortaleza, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). O número evidencia o crescimento da atividade e o aumento da demanda por serviços especializados, tecnologias e qualificação profissional.

No cenário nacional, o setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar movimentou R$ 74,3 bilhões em 2025, alta de 14,6% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A expansão também acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que tem buscado procedimentos com resultados mais naturais, personalizados e associados à saúde e à qualidade de vida.

Além da feira de negócios, a programação contará com o 8º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética, que abordará rejuvenescimento, manchas, acne, microagulhamento, drug delivery, tecnologias para tratamento da flacidez, Peeling com espículas biônicas na abordagem de marcas, fotoenvelhecimento, poros e efeito glass skin, e como restaurar sustentação, volume e preenchimento de rugas e sulcos cutâneos.

Já o 5º Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores abordará assuntos relacionados à bioestimulação, segurança vascular, lipoescultura não invasiva, peptídeos, nanofat, laser de CO? e novas abordagens para harmonização facial e corporal.

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Além da programação científica, o evento reunirá mais de 150 marcas expositoras, entre elas Adcos, Allur Medical, Bel Col, Biomelan, Bioset, Cosmobeauty, CosmoPharma, Eccos, Ellementti, Estek, Extratos da Terra, Fismatek, Granfarma, HTM, Ibramed, IEWW, Instituto Halilis e Body Prime, Lakma, Life Slim, Medical San, Medsystems, Mezzo, PHD, Pontual Estética, Samana, Smart GR, Pharmavie e Monde One e Tinex, além de outras empresas do setor. A programação também contará com mais de 50 workshops.