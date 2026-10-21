Arena Freestyle atrai 3 mil pessoas em Pindamonhangaba

A primeira edição do Arena Freestyle atraiu cerca de 3 mil espectadores ao Parque da Cidade, em Pindamonhangaba (SP), no dia 17 de outubro. O evento, que esgotou os ingressos antecipadamente, contou com apresentações de oito pilotos de Freestyle Motocross (FMX) e incluiu uma campanha de arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade do município.

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Na fase final da competição, Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro de FMX, superou Jeff Campacci, também campeão nacional, e conquistou o primeiro lugar com a maior pontuação da disputa.

Participaram da edição Fred Kyrillos, Jeff Campacci, Marcelo Simões (campeão mundial de Best Whip), Diego Dias (idealizador do Circuito Freestyle Brasil), Kleber Mazoni, Cláudio Rocha, Gian Bergamini e Tatá Mello, todos reconhecidos pelo desenvolvimento da modalidade no Brasil.

A programação combinou apresentações individuais e uma competição eliminatória. Após as etapas classificatórias, Kyrillos e Campacci avançaram para a decisão, na qual Kyrillos obteve a pontuação mais alta e foi declarado vencedor.

Alcides Barbosa Júnior, secretário municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, avaliou o evento como um marco para a cidade e a região, destacando a forte mobilização do público e a expectativa de receber novas atrações de grande porte no calendário de esportes radicais.



Arrecadação de alimentos integrou a programação

A iniciativa de arrecadação de alimentos foi vinculada à troca de ingressos: cada participante entregou dois quilos de arroz ou feijão para garantir o acesso ao evento. Os alimentos recolhidos foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade, responsável por apoiar famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Carlinhos Romagnolli, representante da organização, agradeceu a participação do público, afirmando que a ação social já se tornou tradição nos eventos do Arena Freestyle e que, além de assistir ao espetáculo, os espectadores contribuíram diretamente para melhorar a vida de muitas pessoas.

A edição de Pindamonhangaba consolidou a combinação de esporte de alta adrenalina e responsabilidade social, reunindo atletas de destaque, público entusiasmado e mais de 3 mil espectadores no Parque da Cidade.

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O Arena Freestyle conta com patrocínio da Honda, copatrocínio da Kawasaki, apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. O evento tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).