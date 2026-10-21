Obras na Avenida Cristiano Machado alteram trânsito a partir desta quarta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Motoristas que trafegam pela Avenida Cristiano Machado, na Região Norte de Belo Horizonte, devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta quarta-feira (21/10). As alterações ocorrem devido ao avanço das obras dos viadutos que vão ligar a via à Avenida Sebastião de Brito e incluem desvios, interdições e mudanças na circulação de veículos e pedestres.

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De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os veículos que seguem pela Cristiano Machado no sentido Centro passarão a utilizar uma nova pista após o cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito. A mudança é necessária para permitir a implantação dos pilares dos futuros viadutos.

No sentido bairro, os acessos à Avenida Sebastião de Brito a partir da própria Cristiano Machado e da Rua Sônia serão interditados.

Para contornar os bloqueios, foram criadas duas novas faixas de trânsito, que permitem o retorno à Cristiano Machado, no sentido Centro, e o acesso posterior à Sebastião de Brito. Semáforos também foram instalados para organizar a circulação no trecho.

Confira as mudanças no trânsito

As principais alterações previstas pela PBH são:

Sentido Centro: os veículos que trafegam pela Avenida Cristiano Machado passarão a utilizar uma nova pista após o cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito.

os veículos que trafegam pela Avenida Cristiano Machado passarão a utilizar uma nova pista após o cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito. Acessos interditados: as entradas para a Avenida Sebastião de Brito a partir da Cristiano Machado, no sentido bairro, e da Rua Sônia serão fechadas.

as entradas para a Avenida Sebastião de Brito a partir da Cristiano Machado, no sentido bairro, e da Rua Sônia serão fechadas. Novas faixas: duas faixas foram implantadas após o cruzamento interditado para permitir o retorno à Cristiano Machado, no sentido Centro, e o acesso posterior à Sebastião de Brito.

duas faixas foram implantadas após o cruzamento interditado para permitir o retorno à Cristiano Machado, no sentido Centro, e o acesso posterior à Sebastião de Brito. Sinalização: novos semáforos foram instalados para organizar o fluxo de veículos na região.

Faixas e placas vão orientar condutores durante as mudanças. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada pela BHTrans, pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar (PMMG), também vão monitorar a circulação. Segundo a prefeitura, as condições do tráfego serão atualizadas nos aplicativos Waze e Google Maps.

Ponto de ônibus muda de lugar

As intervenções também afetam o transporte coletivo. O ponto de ônibus localizado na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 8.721, no sentido Centro, foi transferido para a nova pista.

Além disso, foram implantadas novas travessias semaforizadas para facilitar e tornar mais segura a passagem de pedestres que precisam atravessar a avenida para chegar aos bairros Dona Clara e Primeiro de Maio, aos pontos de ônibus e à estação Primeiro de Maio do metrô.

Escadaria no Bairro Primeiro de Maio será interditada

Outra mudança envolve os pedestres que utilizam uma escadaria de acesso à Rua Joana D’Arc, no Bairro Primeiro de Maio. O trecho será interditado para que a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) faça a realocação da rede de energia elétrica.

Durante a interdição, a alternativa será utilizar a Rua Jane Eyre, que faz divisa com a Avenida Cristiano Machado.

Após a conclusão dos serviços da Cemig, a escadaria será demolida e reconstruída conforme o novo traçado da avenida. A intervenção é necessária para permitir a construção de estruturas de contenção ao longo da via.

Obras na Avenida Cristiano Machado

As mudanças fazem parte do projeto de alargamento da Avenida Cristiano Machado, no trecho entre as avenidas Sebastião de Brito e Waldomiro Lobo. A iniciativa prevê a construção de uma nova faixa de trânsito com aproximadamente um quilômetro de extensão, no sentido Centro/bairro.

O conjunto de intervenções também inclui a construção de viadutos no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, criando uma ligação em desnível entre as vias.

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Segundo a PBH, o objetivo é aumentar a fluidez do trânsito, reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade na Região Norte da capital.

