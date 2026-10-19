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Os animais se parecem com quem cuida deles? Veterinário explica como o comportamento das pessoas pode ajudar a entender as reações que parecem difíceis de decifrar

Após décadas de carreira no campo, especialista relembra lições valiosas sobre convivência e alerta para os perigos de humanizar bichos de estimação

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
19/10/2026 13:39

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Os animais se parecem com quem cuida deles? Veterinário explica como o comportamento das pessoas pode ajudar a entender as reações que parecem difíceis de decifrar
A interação com pets reflete a percepção do animal sobre as emoções e postura do tutor, influenciando seu comportamento crédito: Créditos: depositphotos.com / AndrewLozovyi

O veterinário Pepe García García afirma que o comportamento dos animais reflete a postura de seus criadores. Com a experiência de quem trabalhou décadas no campo, ele sintetiza essa convivência: se o dono é tranquilo, a vaca também. Para o especialista, a conduta de quem cuida define as reações do rebanho, de modo que animais expostos a agressões não são bons, enquanto criadores calmos convivem com bichos tranquilos.

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Nascido em 1959 em Viana do Bolo, García aposentou-se após duas décadas atuando na comarca de O Castro de Caldelas, na Consellería de Medio Rural. Na rotina profissional, percorria cinquenta quilômetros para ir e outros cinquenta para regressar a Ourense. Antes desse período, ele atuou em campanhas de saneamento em Pontevedra e Lugo, além do programa de recuperação de raças autóctones do Inorde, em Fontefiz.

O trabalho no campo e a vocação

García avalia que as atividades agropecuárias oferecem futuro aos jovens diante da industrialização e do aumento do conforto. Ele ressalta que as políticas para estimular o retorno às aldeias e conter o abandono rural dependem de vocação genuína. Segundo o profissional, os animais notam quando o tratador não gosta deles, inviabilizando a convivência de quem deseja viver desse setor.

Crítica à humanização e impacto digital

Sobre a convivência com animais de estimação, García posiciona-se contra igualar bichos a pessoas: não se deve humanizar os animais. O especialista contesta a existência de locais onde crianças incomodam, mas cães são aceitos. Para ele, considerar o cão como uma pessoa é uma postura equivocada.

O profissional também relata uma progressiva falta de respeito com a atividade veterinária impulsionada pela tecnologia. Ele aponta que qualquer pessoa se considera apta a debater vacinas ou genética ao consultar o telefone, classificando a internet como prejudicial e projetando um cenário pior com o avanço da inteligência artificial.

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Aposentado há quatro meses e pai de dois filhos, García aproveita o momento atual para viajar com a esposa pelo mundo. O casal incluiu recentemente Quênia e Tanzânia no passaporte, mantendo o critério de não repetir destinos pelas inúmeras regiões ainda a explorar.


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