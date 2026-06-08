Da emergência a adoção

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Uma husky siberiana de apenas nove meses chega a um hospital veterinário em estado crítico após uma sequência de convulsões. Sem reagir aos procedimentos e acompanhada por um tutor apressado para encerrar o atendimento, a cadela Loba dá início à narrativa de “Não era passeio, era consulta”, livro do médico-veterinário Victor Soares, que transforma experiências reais da profissão em uma reflexão sobre afeto, negligência e responsabilidade na relação entre humanos e animais.

Mesclando memórias autobiográficas, bastidores da rotina hospitalar e análise social, o autor apresenta os desafios enfrentados por profissionais que lidam diariamente com emergências e decisões complexas, como a eutanásia. Ao mesmo tempo, acompanha a trajetória de Loba, marcada pelos impactos de uma criação negligente, e do narrador, que enfrenta o desgaste emocional provocado pela profissão.

A obra aborda temas pouco discutidos fora dos consultórios veterinários, como a pressão psicológica sobre os profissionais e a chamada “fadiga por compaixão”, condição associada à exposição constante ao sofrimento e às perdas. Questões relacionadas ao bem-estar animal, como obesidade, luto, respeito às necessidades naturais dos pets e compreensão do comportamento dos animais também fazem parte da narrativa.

Victor Soares reforça que o cuidado com cães e gatos vai muito além do carinho. Exige responsabilidade, empatia e entendimento dos limites e necessidades de cada espécie. Inspirado em casos reais, “Não era passeio, era consulta” convida o leitor a refletir sobre adoção responsável, finitude, vínculos afetivos e os riscos de projetar expectativas humanas sobre os animais. O resultado é uma leitura que amplia o debate sobre a convivência com os companheiros de quatro patas e o impacto transformador dessas relações.

Arquivo Pessoal/Divulgação

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