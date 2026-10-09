Brasil supera 62 mil academias em dez anos de expansão

O mercado brasileiro de academias quase triplicou em dez anos e entrou em uma fase de consolidação. Dados da quarta edição do Panorama Setorial Fitness mostram que o número de centros de atividades físicas com CNPJ ativo passou de 22.581 em 2015 para 62.718 em 2025, avanço de aproximadamente 178%. Com mais marcas disputando consumidores e investidores, abrir unidades deixou de ser o único parâmetro de avaliação das redes, medidas agora também por capacidade de gestão, suporte ao franqueado e consistência operacional.

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Nesse ambiente, a rede Ultra Academia utiliza o percentual de multifranqueados como um dos indicadores centrais para medir a solidez do próprio modelo. Segundo dados da empresa, 90% dos franqueados administram mais de uma unidade. Como todas as academias da marca são operadas por franqueados, a decisão de um parceiro de investir novamente carrega peso estratégico na leitura de desempenho da operação, que soma mais de 100 endereços, 300 mil alunos ativos, presença em 16 estados e 45 cidades e faturamento de R$ 300 milhões nos 12 meses anteriores.

Setor pulverizado e avanço das redes

A expansão acelerada não eliminou a fragmentação do segmento. Cerca de 80% dos estabelecimentos possuem apenas uma unidade, proporção semelhante trabalha com equipes de até dez funcionários e mais da metade atende entre 101 e mil alunos. A projeção do estudo indica que, mantido o ritmo atual, o país deve ultrapassar 70 mil estabelecimentos até 2027, com avanço puxado por estados menos representativos no setor.

O quadro descreve um mercado formado sobretudo por empreendedores independentes, com presença crescente das redes de franquia. Balanço da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostra que o franchising somou R$ 301,7 bilhões em faturamento em 2025, alta nominal de 10,5% sobre o ano anterior, com liderança do segmento de saúde, beleza e bem-estar, que registrou R$ 74,3 bilhões e crescimento de 14,6%.

“Conquistar um novo franqueado é importante, mas ver um operador decidir abrir a segunda, a terceira ou a quarta unidade é uma validação ainda mais forte. Ele já conhece os desafios do negócio, avaliou os resultados e escolheu continuar crescendo conosco”, afirma Marcel Gandra, VP da rede Ultra Academia.

Por que o multifranqueado importa

Multifranqueado é o empreendedor que administra duas ou mais unidades de uma mesma marca. Ao abrir uma nova academia, ele leva consigo experiência de gestão e, em muitos casos, lideranças formadas na primeira operação, o que encurta a curva de aprendizado de quem chega ao setor pela primeira vez.

A decisão de reinvestir, no entanto, não deve ser lida isoladamente como garantia de rentabilidade. Localização, concorrência, custo de ocupação, capital disponível, gestão de equipe e tempo de maturação continuam influenciando o resultado de cada endereço. Por isso, a Ultra Academia informa avaliar a capacidade financeira e operacional do franqueado antes de aprovar novas aberturas.

“O multifranqueado é estratégico, mas uma nova abertura precisa acontecer com responsabilidade. Não queremos que o crescimento comprometa uma unidade que já funciona. O operador precisa ter capital, estrutura e pessoas preparadas para assumir a nova operação”, destaca Gandra.

Suporte e tecnologia no centro da estratégia

Em um segmento no qual equipamentos e propostas de treino se aproximam, o suporte tende a pesar na escolha de quem avalia investir em franquia. O modelo da rede prevê acompanhamento desde a definição do ponto comercial até a rotina diária, com processos padronizados para atendimento, vendas, manutenção, recrutamento e marketing.

A estrutura tecnológica reúne software próprio de gestão, controle de acesso por biometria facial, CRM integrado ao WhatsApp, pesquisas de NPS, auditorias de qualidade e gamificação, com dados que permitem acompanhar vendas, frequência, satisfação e cancelamentos.

“Quando uma rede ultrapassa 100 unidades, não é possível administrar apenas com percepção. Precisamos de indicadores comuns para entender o que está funcionando, identificar desvios e compartilhar boas práticas. A tecnologia traz visibilidade, mas é o time que transforma essa informação em ação”, diz o executivo.

A capacitação segue o mesmo desenho. A empresa disponibiliza mais de 200 horas de treinamento em plataforma interna para operadores, gerentes, equipes comerciais e técnicas, para reduzir diferenças entre as unidades e preparar lideranças. “A padronização garante experiência semelhante em endereços distintos, enquanto campanhas regionalizadas e parcerias locais respondem ao perfil de cada praça, do entorno comercial à concorrência instalada”, informa Gandra.

Em 2024, 2025 e 2026, a rede recebeu o Selo de Excelência em Franchising da ABF, certificação que considera a avaliação dos próprios franqueados sobre suporte, comunicação, treinamento e relacionamento com a franqueadora. A companhia avalia que a escala amplia a exigência de proximidade, já que rotinas desenhadas para algumas dezenas de academias precisam ser revistas acima de 100 endereços.

A próxima etapa da concorrência no mercado fitness tende a se deslocar do número de inaugurações para a qualidade da rede, envolvendo rentabilidade dos operadores, retenção de alunos, uso de dados e formação de pessoas. “Em modelos integralmente franqueados, como o da Ultra Academia, essa disputa passa pela relação com o investidor, que integra o resultado percebido pelo consumidor”, acentua o VP da rede.

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Para mais informações, basta acessar: https://franquias.ultraacademia.com.br/