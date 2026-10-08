Assine
overlay
Início Internacional
SURPRESA

Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preço

Achado no meio de eletrodomésticos, videogame surpreende ao ligar de primeira e realiza o sonho de pai e filho que queriam jogar gastando pouco

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
08/10/2026 14:23

compartilhe

×
Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preço
O console PlayStation 4, semelhante ao encontrado em brechó, destaca a contínua relevância do videogame no mercado crédito: IA

No final de 2024, um pai encontrou um PlayStation 4 funcional em um brechó por um valor irrisório. O aparelho estava em uma seção improvável, posicionado entre torradeiras antigas e aparelhos de DVD, sem cabos e sem controles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Identificado no Reddit como "narfnerfmods", o comprador relatou que a etiqueta marcava 4,99 dólares. No caixa, um cupom de desconto reduziu o valor final para 4,34 dólares, quantia equivalente a cerca de 4,1 euros.

Leia Mais

A família costumava jogar em consoles da Nintendo, e o filho desejava um PS5 para jogar "Marvel’s Spider-Man". Diante da chance, o pai adquiriu o equipamento sem saber se o sistema funcionaria.

Funcionamento imediato e espaço livre

Em casa, o usuário conectou o console com um cabo padrão, pegou um controle emprestado e acionou o botão de energia. O sistema iniciou normalmente.

O disco rígido exibia quase 600 GB de espaço livre, indicando que o antigo dono utilizou pouco o videogame ou apagou arquivos prévios. Para iniciar as partidas com o filho, o comprador planejou formatar a memória.

A história ganhou destaque em portais como "GameStar" e "Jeuxvideo.com". Substituído pelo PS5 em 2020, o PlayStation 4 permanece em 2026 como opção viável para orçamentos reduzidos, apoiado em um vasto acervo de jogos usados baratos.

Diferença de mercado e cuidados na compra

Segundo o "GameStar", uma unidade funcional custa entre 100 e 150 euros no eBay, alcançando de 120 a 180 euros em lojas de usados na França. O valor pago representou uma economia trinta vezes superior à média.

Preços muito abaixo de 50 euros no mercado francês exigem atenção: podem indicar console quebrado, banido da PSN ou furtado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para garantir uma boa compra, o consumidor deve testar a inicialização, portas USB, leitor de Blu-ray, ruído da ventoinha e executar um jogo. Vale também higienizar a carcaça, inspecionar a placa-mãe e realizar a restauração de fábrica para apagar contas, licenças e dados bancários.


Tópicos relacionados:

mas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay