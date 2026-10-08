Comprador encontra PlayStation 4 por menos de 5 euros em loja de segunda mão, mas, quando liga o aparelho em casa, descobre o que realmente levou pelo preço

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No final de 2024, um pai encontrou um PlayStation 4 funcional em um brechó por um valor irrisório. O aparelho estava em uma seção improvável, posicionado entre torradeiras antigas e aparelhos de DVD, sem cabos e sem controles.

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Identificado no Reddit como "narfnerfmods", o comprador relatou que a etiqueta marcava 4,99 dólares. No caixa, um cupom de desconto reduziu o valor final para 4,34 dólares, quantia equivalente a cerca de 4,1 euros.

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A família costumava jogar em consoles da Nintendo, e o filho desejava um PS5 para jogar "Marvel’s Spider-Man". Diante da chance, o pai adquiriu o equipamento sem saber se o sistema funcionaria.

Funcionamento imediato e espaço livre

Em casa, o usuário conectou o console com um cabo padrão, pegou um controle emprestado e acionou o botão de energia. O sistema iniciou normalmente.

O disco rígido exibia quase 600 GB de espaço livre, indicando que o antigo dono utilizou pouco o videogame ou apagou arquivos prévios. Para iniciar as partidas com o filho, o comprador planejou formatar a memória.

A história ganhou destaque em portais como "GameStar" e "Jeuxvideo.com". Substituído pelo PS5 em 2020, o PlayStation 4 permanece em 2026 como opção viável para orçamentos reduzidos, apoiado em um vasto acervo de jogos usados baratos.

Diferença de mercado e cuidados na compra

Segundo o "GameStar", uma unidade funcional custa entre 100 e 150 euros no eBay, alcançando de 120 a 180 euros em lojas de usados na França. O valor pago representou uma economia trinta vezes superior à média.

Preços muito abaixo de 50 euros no mercado francês exigem atenção: podem indicar console quebrado, banido da PSN ou furtado.

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Para garantir uma boa compra, o consumidor deve testar a inicialização, portas USB, leitor de Blu-ray, ruído da ventoinha e executar um jogo. Vale também higienizar a carcaça, inspecionar a placa-mãe e realizar a restauração de fábrica para apagar contas, licenças e dados bancários.