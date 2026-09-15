PlayStation 6 em 2027? O que se sabe sobre novo videogame da Sony

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sony afirmou oficialmente que ainda não definiu uma data para o lançamento do PlayStation 6. Em entrevista ao jornal The Wall Street Journal, o CEO Hiroki Totoki explicou que a companhia acompanha a crise global de componentes antes de estabelecer um calendário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração enfraquece os rumores sobre uma estreia garantida em 2027, período apontado por analistas e fontes da indústria. Os preços elevados de memórias e as limitações na oferta de peças dificultam o planejamento do lançamento e a definição do preço final do console.

O termo “PS6” é um dos mais buscados no Google Brasil nesta terça-feira (15/9). Segundo o Google Trends, foi registrado um aumento de mais de mil por cento nas últimas 24 horas.

Leia Mais

Embora o desenvolvimento do PS6 esteja nos planos, a Sony pretende avaliar as condições do mercado antes de assumir um compromisso público. A fala de Totoki representa a posição oficial mais recente sobre o assunto.

Crise de componentes e o impacto no cronograma

O crescimento da infraestrutura voltada à inteligência artificial ampliou a procura por chips de memória, pressionando estoques e custos. A escassez atinge principalmente componentes como DRAM e pode continuar durante o ano fiscal de 2027.

Tal cenário reduziria a capacidade da fabricante de produzir milhões de consoles por um preço competitivo. A situação poderia repetir parte dos problemas enfrentados no início da geração do PS5.

Projeções recentes passaram a considerar 2028 ou até 2029 para a chegada do console, caso a situação permaneça desfavorável. Por enquanto, a Sony não confirmou nome comercial, especificações, design ou preço da plataforma.

Apesar da indefinição, os investimentos continuam. Nos últimos resultados financeiros, a empresa projetou aumento nos gastos relacionados à plataforma de próxima geração, sinalizando avanços no projeto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No momento, a Sony se concentra em outras polêmicas, como o fim da mídia física e o desempenho do jogo “Marvel's Wolverine” perante a crítica especializada.