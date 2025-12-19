Usamos um SSD oficial do PlayStation no PS5 e no notebook; valeu a pena?

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

Expandir o armazenamento de um hardware atual deixou de ser apenas conveniência e passou a ser necessidade. Com jogos ultrapassando facilmente a marca dos 100GB, o espaço limitado do PlayStation 5 e de muitos notebooks gamers vira um gargalo constante.

Testei o SSD WD_BLACK SN850P de 2TB para avaliar se ele entrega, na prática, a performance prometida. A Western Digital disponibilizou ao Estado de Minas uma unidade para análise, que instalei tanto no console da Sony quanto no notebook Acer Nitro V15.

SSD WD_BLACK SN850P NVMe M.2 – Especificações

• Interface: NVMe M.2 (PCIe Gen 4)

• Licenciamento: Oficialmente licenciado para consoles PlayStation 5

• Velocidade de leitura sequencial: Até 7.300 MB/s

• Capacidades disponíveis: 1 TB, 2 TB e 4 TB

• Compatibilidade: Slot M.2 do PlayStation 5, com suporte ao software do sistema do console

• Dissipador de calor: Integrado e otimizado para o PS5, com instalação direta no console

• Uso: Permite jogar diretamente a partir do SSD, sem necessidade de transferir jogos para o armazenamento interno

• Aplicação principal: Expansão de armazenamento para PS5 com desempenho próximo ao SSD original do console

Nosso teste

A proposta foi simples: avaliar o desempenho real do SSD em dois cenários comuns para o público gamer, o PS5 e um notebook gamer intermediário, observando tempos de carregamento, estabilidade, temperaturas e impacto no uso cotidiano. O objetivo não foi validar números de laboratório, mas entender como o produto se comporta na rotina de quem joga e trabalha com arquivos pesados.

Desempenho no PS5

No PlayStation 5, o principal destaque está na paridade de desempenho. O SN850P opera com velocidades muito próximas ao SSD interno do console, algo essencial para manter a experiência intacta. Na prática, são 2TB extras com a mesma fluidez de carregamento, sem quedas perceptíveis de performance ou atrasos em jogos mais exigentes. Esse comportamento consistente é um diferencial frente a SSDs mais baratos, que costumam perder velocidade conforme se aproximam do limite de armazenamento.

O licenciamento oficial da Sony pesa a favor da tranquilidade técnica. Para quem não quer se aprofundar em especificações, dissipação térmica ou possíveis incompatibilidades futuras, o selo oficial reduz o risco e elimina dúvidas. O dissipador integrado cumpriu bem seu papel no PS5, mantendo temperaturas estáveis mesmo em sessões prolongadas.

Uso no notebook

No notebook gamer, o ganho foi ainda mais evidente. O drive se mostrou superior ao SSD instalado de fábrica no Acer Nitro V15. Os tempos de carregamento diminuíram, a transferência de arquivos pesados ficou mais rápida e a resposta geral do sistema passou a ser mais imediata. Gargalos de escrita que eu percebia em tarefas mais pesadas simplesmente deixaram de existir no uso diário.

Limitações físicas

Apesar de elogios, há, porém, ressalvas importantes. O dissipador integrado, que funciona perfeitamente no PS5, pode se tornar um problema em notebooks. No meu caso, foi necessário remover o dissipador para conseguir encaixar o SSD corretamente e fechar a carcaça sem pressão. Além disso, a ferramenta necessária para abrir o dissipador não é comum de se ter em casa, se você não é um ‘nerd dos hardwares’ ou um técnico de informática, o que pode gerar dificuldade para usuários menos experientes. Em notebooks mais finos, essa limitação pode inviabilizar o uso sem adaptações.

Preço e comparação

Outro ponto central está no preço. O modelo WD_BLACK SN850P de 2TB analisado nesta review é encontrado no mercado brasileiro por um valor médio em torno de 2.500 reais. Já o SSD Western Digital SN850X de 2TB, que possui especificações técnicas semelhantes, mas não conta com o licenciamento oficial da PlayStation, aparece por cerca de 2.000 reais.

Na prática, isso significa que a diferença de valor está concentrada no licenciamento e no design voltado ao PS5, não na performance bruta. Considerando o custo-benefício, o modelo sem licenciamento acaba compensando mais para quem não faz questão do selo oficial e já se sente confortável em verificar a compatibilidade por conta própria.

Também chama atenção a ausência de um parafuso M.2 extra na embalagem, algo que seria esperado em um produto posicionado como premium.

Pontos positivos

• Performance consistente no PS5 e no PC

• Estabilidade térmica e confiabilidade

• Ganho real de velocidade no uso diário

Pontos negativos

• Preço elevado frente a modelo equivalente

• Dissipador limita o uso em notebooks

• Não acompanha parafuso M.2

Conclusão

O WD_BLACK SN850P entrega exatamente o que promete em termos de desempenho, estabilidade e compatibilidade, especialmente no PlayStation 5. No PC, oferece um salto claro de performance em relação a SSDs de fábrica, desde que o usuário esteja atento às limitações físicas do dissipador.

Ainda assim, olhando friamente para o mercado, o SN850X sem licenciamento se mostra uma opção mais racional do ponto de vista financeiro, já que oferece a mesma performance por um preço significativamente menor. O SN850P faz mais sentido para quem prioriza tranquilidade, compatibilidade garantida e não se importa em pagar mais por isso.

