E-SPORTS

Torneio internacional de Counter-Strike volta ao Rio em 2026

Após ficar fora do calendário em 2025, o IEM Rio volta em abril de 2026, com premiação de US$ 1 milhão e público presencial

Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
15/12/2025 19:59

Rio de Janeiro receberá novamente o Intel Extreme Masters, um dos torneios mais tradicionais do Counter-Strike mundial
O Rio de Janeiro receberá novamente o Intel Extreme Masters, um dos torneios mais tradicionais do Counter-Strike mundial. crédito: Divulgação

O Intel Extreme Masters voltará ao Brasil em 2026 com uma edição marcada para o Rio de Janeiro. O torneio de Counter-Strike será realizado entre 13 e 19 de abril, na Farmasi Arena, reunindo 16 das principais equipes do cenário internacional.

A competição distribuirá US$ 1 milhão em prêmios e valerá pontos importantes na disputa pelo ESL Grand Slam e pelo troféu do ESL Pro Tour Masters. Os três últimos dias do evento, entre 17 e 19 de abril, contarão com presença de público.

O IEM Rio 2026 resulta de uma parceria entre o ESL FACEIT Group, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro. Segundo os organizadores, a colaboração busca manter o Rio no circuito global de grandes eventos de e-sports.

A edição anterior do torneio no Brasil reuniu cerca de 19 mil espectadores presencialmente e registrou pico de audiência global superior a 700 mil pessoas, de acordo com dados do escharts.com.

A organização informou que a federação estadual atuará na programação presencial e em ações voltadas ao público, incluindo atividades sociais e experiências paralelas ao campeonato.

Em declaração divulgada no anúncio, o diretor de esports de Counter-Strike do ESL FACEIT Group destacou a relevância do público brasileiro e a atmosfera criada pelos fãs durante o evento no Rio.

O presidente da federação fluminense de esports afirmou que o retorno em 2026 é resultado de planejamento após a ausência do torneio em 2025 e apontou a iniciativa como parte de uma estratégia de longo prazo para o setor no estado.

Já a Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro ressaltou que o apoio a eventos do segmento está ligado ao impacto econômico, à geração de empregos e à ampliação do acesso à tecnologia.

A venda do primeiro lote de ingressos para o IEM Rio 2026 começa em 15 de dezembro de 2025, ao meio-dia, no horário de Brasília.

