15 modelos de notebooks para você aproveitar na Black Friday 2021

(foto: Philip Pacheco/Getty Images/AFP)



O fato é que grandes fabricantes de todo o mundo estão lucrando bastante com essa data. Marcas famosas como Samsung, Apple, Acer, Lenovo e Dell oferecem modelos variados, com especificações que atendem quem precisa de uma máquina simples, como estudantes, até quem necessita de um computador mais potente, como profissionais que trabalham com construção de imagens.

Notebook é um dos itens mais desejados na Black Friday 2021

Existem três pesquisas que nos mostram quais são os melhores notebooks do ano de 2021: do TechTudo, do Zoom e do Guia dos Melhores.

A pesquisa do TechTudo leva em consideração cinco critérios básicos: custo-benefício, bateria, design, processador e fluidez do sistema. Além disso, ela considera que o aparelho deva ser fácil de transportar e ter um desempenho robusto em geral.

leva em consideração cinco critérios básicos: custo-benefício, bateria, design, processador e fluidez do sistema. Além disso, ela considera que o aparelho deva ser fácil de transportar e ter um desempenho robusto em geral. Já a pesquisa do Zoom segmenta os notebooks em três classificações: básicos (funções mais básicas), intermediários (melhores que os básicos) e avançados (melhores configurações).

segmenta os notebooks em três classificações: básicos (funções mais básicas), intermediários (melhores que os básicos) e avançados (melhores configurações). Por fim, a pesquisa do Guia dos Melhores leva em consideração critérios como velocidade, armazenamento, bateria e portabilidade, trazendo as melhores opções do mercado e respondendo as dúvidas dos leitores.

Os 15 notebooks com o melhor custo-benefício na Black Friday 2021

São muitos modelos de notebooks existentes no mercado, desde os mais simples até os mais completos. A escolha do aparelho ideal, portanto, vai depender do que você precisa e do seu estilo de uso.

A seguir, confira 15 opções com um bom custo-benefício para você conhecer e fazer um ótimo negócio nesta Black Friday:

1) Samsung Book E30

O notebook é ideal para quem procura um aparelho moderno para entretenimento e para games leves. Com processador Intel Core i3 de 10ª geração, ele conta com 4 GB de memória RAM, armazenamento em HD de 1TB e tela com resolução Full HD.

(foto: Reprodução/ Samsung)

2) Samsung Style S50

O Samsung Style S50 é considerado um dos melhores custos-benefícios do ano de 2021. Leve e ultrafino, o notebook conta com tela de 13,3 polegadas, teclado retro iluminado, processamento Intel Core i7, 8 GB de memória RAM, armazenamento SSD de 256 GB e ângulo de visão de 180º!

(foto: Reprodução/ Samsung)

3) Samsung Flash F30

Com tela Full HD, o Samsung Flash F30 é uma máquina mais ágil do que alguns de seus concorrentes. O aparelho conta com bateria potente e é perfeito para quem procura um computador para trabalhos leves.

(foto: Reprodução/ Samsung)

4) Samsung Galaxy Book S

Fino, leve e fácil de levar para qualquer lugar, o Samsung Galaxy Book S conta com processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM e opções 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno. Além disso, o aparelho se conecta facilmente a outros dispositivos Samsung por meio dos aplicativos Flow e DeX.

(foto: Reprodução/ Samsung)

5) Lenovo Ideapad L340

O destaque do Lenovo Ideapad L340 vai para sua performance. Ele conta com tela infinita full HD, alto-falantes Dolby Audio, 16 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, processador Intel Core i7 e o melhor: uma placa de vídeo GTX 1050 com 3 GB de memória RAM dedicada. Perfeito para os gamers!

(foto: Reprodução/ Lenovo)

6) Lenovo Ideapad S145

Mais um aparelho incrível da Lenovo! Esse modelo possui 12 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento interno, tela antirreflexo HD de 15,6″, processador Ryzen 5 e placa de vídeo AMD integrada.

(foto: Reprodução/ Lenovo)

7) Lenovo IdeaPad 3i

Com design ultrafino e desempenho intermediário, o Lenovo IdeaPad 3i possui processador Intel Core i5 de 10ª geração, memória RAM de 8GB, armazenamento interno de 256 GB e placa de vídeo GeForce MX330 dedicada. Perfeito para estudo ou trabalho!

(foto: Reprodução/ Lenovo)

8) 2 em 1 Dell Inspiron I14

Sendo ao mesmo tempo tablet e notebook (por isso o nome “2 em 1”), o Dell Inspiron I14 conta com processador Intel Core i3 de 8º geração, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e tela HD sensível ao toque.

(foto: Reprodução/ Dell)

9) Dell Inspiron 15 3000

O destaque do Dell Inspiron 15 3000 é o armazenamento interno: o notebook conta com processador Intel Core i7 de 8ª geração, 2 TB de armazenamento e 8 GB de RAM, o que o faz ter um ótimo desempenho nas suas atividades. Além disso, ele ainda possui placa de vídeo Intel UHD Graphics 620 e tela HD antirreflexo.

(foto: Reprodução/ Dell)

10) Dell Inspiron 3000

O destaque desse modelo vai para o processador: Intel Core i5 de 11ª geração. O notebook ainda conta com tela de 15.6 polegadas, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Uma ótima opção para quem procura um computador rápido e multimídia.

(foto: Reprodução/ Dell)

11) Dell Inspiron 5000

Opção perfeita para trabalho ou estudo, o Dell Inspiron 5000 conta com processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, tela de 15.6 polegadas Full HD e placa de vídeo GeForce MX250 dedicada.

(foto: Reprodução/ Dell)

12) Acer Aspire 3

O Acer Aspire 3 possui um ótimo custo-benefício, já que apresenta um bom desempenho. O notebook conta com processador Ryzen 7 3700U, 512 GB de armazenamento interno, 12 GB de memória RAM, placa de vídeo GeForce GTX 1660 Ti e tela HD. Perfeito para rodar vídeos, jogos e muito mais!

(foto: Reprodução/ Acer)

13) Acer Aspire Nitro 5

O Acer Aspire Nitro 5 é voltado ao público gamer! Ele conta com processador Intel Core i5-9300H, placa de vídeo GeForce GTX 1650 dedicada, tela de 15.6 polegadas Full HD, 8 GB de memória RAM e armazenamento híbrido: HD de 1 TB e SSD de 128 GB.

(foto: Reprodução/ Acer)

14) Acer Aspire 5

Também com um ótimo custo-benefício, o Acer Aspire 5 possui tela HD, processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e placa de vídeo GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada.

(foto: Reprodução/ Acer)

15) Positivo Duo Q432A

Por fim, o Positivo Duo Q432A possui tela de 11 polegadas, processador Intel Atom, 4GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Configuração simples, ideal para tarefas básicas.

(foto: Reprodução/ Positivo)

E agora, como escolher o notebook ideal?

Como já dissemos, a resposta para essa pergunta depende de você, já que a escolha vai de acordo com o seu uso. Porém, existem alguns critérios a serem considerados , como, por exemplo, o driver de armazenamento, ou melhor, o HD. Além disso, considere o tamanho da memória RAM, que está diretamente ligado à quantidade de atividades que você pode fazer sem deixar o notebook lento ou com travamentos.

Por fim, você não precisará de uma placa de vídeo dedicada, a não ser que você jogue ou trabalhe com processamento de imagens e vídeos, por exemplo.