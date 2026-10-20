Nova plataforma de Telemetria Bosch amplia gestão de frotas

O controle dos custos é um dos principais desafios da gestão de frotas brasileiras. No último ano, o preço do diesel nas bombas apresentou alta de 10% a 15%*, o que evidencia o impacto no fluxo de caixa de frotistas e transportadoras: em uma simulação, uma carreta rodando 10 mil quilômetros por mês pode ter um custo adicional superior a R$ 4 mil somente com diesel.

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Nesse cenário, ampliar a visibilidade sobre dados de consumo, uso e eficiência dos veículos pode ajudar gestores a identificar oportunidades de redução e melhorias na tomada de decisão em relação às frotas. Buscando uma forma de apoiá-los, a Bosch apresenta a atualização de sua plataforma de Telemetria, integrando recursos para acompanhamento da operação, consumo de combustível, rotas, motoristas e custos em um único ambiente.

Na frente de consumo de combustível, a solução permite acompanhar indicadores como rendimento médio em quilômetros por litro, horas de operação, odômetro e tempo em que o veículo permanece parado com o motor ligado. O gestor também pode visualizar o uso de inércia e a estimativa de economia associada ao recurso, além de acompanhar dados como nível do tanque e emissões de CO? equivalentes.

“A evolução da plataforma foi pensada para facilitar o acesso às informações que fazem parte da rotina de gestão de uma frota. Ao reunir diferentes indicadores em um mesmo ambiente, o gestor consegue ter uma visão mais completa da operação e identificar situações que merecem atenção”, afirma Fábio Ferreira, Diretor de Produtos da divisão de Power Solutions da Bosch.

Mais visibilidade sobre rotas e localização

O acompanhamento dos trajetos e da localização dos veículos também foi ampliado. A “Cerca Virtual” permite delimitar áreas geográficas e receber notificações relacionadas à entrada ou saída dos veículos desses locais. Já os “Pontos de Interesse” possibilitam cadastrar e organizar locais relevantes para a operação, facilitando o acompanhamento das passagens e permanências da frota.

A gestão de alertas pode ser configurada de acordo com as necessidades de cada operação, permitindo ao gestor estabelecer regras para situações que exigem acompanhamento. Com isso, os dados coletados pelos veículos podem ser transformados em notificações e relatórios para apoiar o monitoramento da frota.

Na frente de gestão dos motoristas, a plataforma disponibiliza dados como identificação do condutor, velocidade, acelerações e frenagens bruscas, rotação do motor (RPM) e histórico de jornada. A partir desses indicadores, é possível acompanhar o perfil de dirigibilidade e estabelecer rankings de motoristas, oferecendo uma visão mais ampla sobre os padrões de condução da frota.

A atualização contempla ainda recursos voltados à gestão dos custos operacionais, como acompanhamento de manutenção preventiva, ranking de veículos e dashboards personalizados para facilitar a visualização das despesas. O gestor pode acessar a plataforma de telemetria pelo computador ou celular, ampliando as possibilidades de acompanhamento da operação.

Inteligência com o Consultor de Telemetria



Entre as novidades da atualização está a estreia do Consultor de Telemetria, um assistente virtual inteligente (chatbot) integrado que simplifica a tomada de decisões. De forma resumida, a ferramenta consolida um diagnóstico da frota, com nota de desempenho geral e resumo executivo, e aponta alertas críticos, como veículos ociosos ou com eficiência fora do padrão. O assistente também sugere ações prioritárias para redução de custos, como a diminuição do tempo em marcha lenta e ajustes de condução, além de gerar um ranking de desempenho dos veículos. Com isso, o gestor tem acesso a recomendações práticas para apoiar a tomada de decisão.

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A nova plataforma de Telemetria da Bosch já está disponível no mercado brasileiro. Mais informações: https://telemetria.bosch.com.br/?