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fim da escala 6x1

Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadores

Hamilton Mourão foi o único senador a votar contra a PEC; proposta prevê jornada de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
14/10/2026 22:42

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Plenário do Senado
Plenário do Senado crédito: Luiza Altoé/CB/D.A. Press

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (14/10), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. Entre os votos favoráveis está o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que apoiou a mudança nas duas votações. Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único senador a votar contra a proposta no primeiro turno.

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O resultado marca um avanço na discussão sobre a jornada de trabalho no país. A PEC 221/2019 prevê a redução gradual do limite máximo de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

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Na escala 6x1, o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para ter um de descanso. A proposta busca substituir esse modelo por uma jornada com duas folgas semanais, ampliando o tempo disponível para convivência familiar, lazer e outras atividades fora do trabalho.

Como votaram os senadores

No primeiro turno, o placar registrado na votação nominal foi de 75 votos favoráveis e um contrário. O presidente da sessão, Davi Alcolumbre (União-AP), não votou, conforme as regras aplicáveis à presidência da sessão. Quatro senadores não compareceram à votação.

Votaram SIM (75)

  • Alan Rick

  • Alessandro Vieira

  • Ana Paula Lobato

  • Angelo Coronel

  • Astronauta Marcos Pontes

  • Beto Faro

  • Camilo Santana

  • Carlos Fávaro

  • Carlos Portinho

  • Carlos Viana

  • Chico Rodrigues

  • Cid Gomes

  • Ciro Nogueira

  • Cleitinho

  • Confúcio Moura

  • Damares Alves

  • Daniella Ribeiro

  • Dra. Eudócia

  • Eduardo Braga

  • Eduardo Gomes

  • Efraim Filho

  • Eliziane Gama

  • Esperidião Amin

  • Fabiano Contarato

  • Fernando Dueire

  • Flávio Arns

  • Flávio Bolsonaro

  • Giordano

  • Humberto Costa

  • Irajá

  • Ivete da Silveira

  • Izalci Lucas

  • Jader Barbalho

  • Jaime Bagattoli

  • Jaques Wagner

  • Jayme Campos

  • Jorge Kajuru

  • Jorge Seif

  • Jussara Lima

  • Laércio Oliveira

  • Leany Lemos

  • Lucas Barreto

  • Luis Carlos Heinze

  • Magno Malta

  • Mara Gabrilli

  • Marcelo Castro

  • Marcos Rogério

  • Marcos do Val

  • Nelsinho Trad

  • Omar Aziz

  • Oriovisto Guimarães

  • Otto Alencar

  • Paulo Paim

  • Plínio Valério

  • Professora Dorinha Seabra

  • Randolfe Rodrigues

  • Renan Calheiros

  • Renan Filho

  • Renzo Braz

  • Roberta Acioly

  • Rogério Carvalho

  • Romário

  • Sargento Reginauro

  • Sergio Moro

  • Soraya Thronicke

  • Styvenson Valentim

  • Sérgio Petecão

  • Teresa Leitão

  • Tereza Cristina

  • Vanderlan Cardoso

  • Veneziano Vital do Rêgo

  • Wellington Fagundes

  • Weverton

  • Wilder Morais

  • Zenaide Maia

  • Zequinha Marinho

Votou NÃO (1)

  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Não compareceram (4)

  • Dr. Hiran

  • Marcio Bittar

  • Rogério Marinho

  • Sergio Moro

Presidente da sessão (1)

Como a Câmara já aprovou a PEC em dois turnos, e o Senado confirmou exatamente o mesmo texto, a proposta poderá seguir para promulgação e não dependerá de sanção presidencial.

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