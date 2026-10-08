DIVIA apresenta nova marca e reforça foco em IA

A DIVIA Marketing Digital apresentou em outubro de 2026 uma nova identidade de marca. O nome da empresa não muda, mas o logotipo passa a trazer a assinatura DIV.IA, com um ponto que separa as letras "IA" e coloca a inteligência artificial dentro do próprio nome. A mudança marca uma nova fase de uma evolução construída ao longo de mais de 15 anos, que levou a empresa do marketing digital à tecnologia de marketing e, agora, aos agentes de IA, com foco na operação de aquisição de clientes de ponta a ponta.

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O reposicionamento acompanha o avanço da tecnologia no ambiente corporativo. Segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, divulgada em junho de 2026 pelo Cetic.br, 17% das empresas brasileiras usaram alguma ferramenta de IA em 2025, cerca de 93,5 mil companhias. Entre elas, 44% aplicam a tecnologia em marketing ou vendas, a área mais citada pelas empresas usuárias.

"O nome continua o mesmo porque a origem continua a mesma. O ponto mostra que a IA passou a trabalhar dentro do processo de aquisição de clientes, auxiliando marketing e comercial, e não ao lado dele", afirma Fernando Ferreira, CEO da DIVIA Marketing Digital, que resume o novo posicionamento como o de "uma empresa especializada em construir sistemas digitais de aquisição de clientes combinando tecnologia, SEO, GEO, mídia paga e inteligência artificial".

O redesenho preservou o elemento mais antigo da identidade visual. O "V" do logotipo segue representado por um funil, referência ao funil de marketing e ao funil de vendas, e já integra a marca registrada da empresa.

A escolha liga as duas pontas da história da DIVIA. O funil remete à origem em geração de demanda e performance. O ".IA" representa a tecnologia que passa a apoiar esse processo.

"Mantivemos o funil porque a pergunta que o cliente faz continua a mesma: de onde vêm as vendas. O que mudou foi a quantidade de ferramentas disponíveis para responder", diz Ferreira.

A nova identidade materializa uma evolução natural do negócio. Ao longo dos anos, a empresa passou pelas seguintes fases:

agência de marketing digital;

agência de performance, com gestão de mídia;

aceleradora de vendas e growth, com foco em geração de leads e conversão;

martech, empresa de tecnologia de marketing com plataforma proprietária;

empresa de agentes de IA aplicados à aquisição de clientes.



Como martech, a DIVIA desenvolveu uma plataforma proprietária de sites e landing pages de alta performance, no formato SaaS (software como serviço), voltada a SEO, GEO e geração de leads qualificados. A empresa reúne mais de uma centena de cases de sucesso em SEO documentados e opera ainda o CRM DIVIA. A etapa atual acrescenta agentes de inteligência artificial voltados a marketing, vendas e atendimento, que podem atuar no atendimento inicial, na qualificação de oportunidades, na organização de dados e no suporte às equipes comerciais.

O movimento acompanha o que ocorre em outros setores. Na indústria, a Pintec Semestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a fatia de empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas que utilizam IA passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024. A comercialização foi a segunda área que mais recorreu à tecnologia, citada por 75,2% delas.



A DIVIA evita tratar a inteligência artificial como solução isolada. Mídia paga, SEO e GEO, desenvolvimento web, experiência de conversão, dados e IA são trabalhados como partes de uma mesma operação, e a tecnologia é aplicada sobre processos que já têm canais e objetivos comerciais definidos.

"IA aplicada sobre um processo sem estratégia só acelera o erro. Antes de automatizar, a empresa precisa saber de onde vêm os clientes e por que eles compram", avalia Ferreira.

Outro fator que acelerou a mudança foi o comportamento do consumidor. O relatório Consumer Pulse da Bain & Company, de março de 2026, aponta que 77% dos brasileiros já utilizaram algum tipo de IA, contra 62% um ano antes. Desde setembro de 2025, o Google também oferece no país o Modo IA em português, que entrega respostas conversacionais no lugar de uma lista de links.

A DIVIA foi uma das pioneiras no Brasil em GEO (Generative Engine Optimization), frente que trabalha ao lado do SEO e é voltada à presença das marcas nas respostas produzidas por ferramentas de IA, mantendo seu compromisso com a inovação contínua. A empresa também esteve entre as primeiras a anunciar no ChatGPT no país, onde os anúncios começaram a ser testados em agosto de 2026. Segundo a OpenAI, 20% das pesquisas feitas na ferramenta têm intenção comercial direta.

"Quando alguém pergunta a uma IA qual fornecedor escolher, a resposta já faz parte da compra. A empresa que não aparece ali perde a disputa antes de começar", frisa o executivo.

A mudança ocorre depois de mais de 15 anos da DIVIA no mercado digital. A empresa tem operações em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Goiânia e Orlando, nos Estados Unidos, e é Google Premier Partner em 2026, pelo quinto ano consecutivo.

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Com a nova identidade, a companhia pretende ampliar de forma gradual o uso de agentes de IA, automações e integração entre dados comerciais e campanhas. "A agência que só executa campanha tende a perder espaço. O trabalho agora é desenhar e manter a estrutura que leva o cliente da primeira busca até a venda", conclui Ferreira.