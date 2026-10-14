Toluna nomeia Amy Fenton como CEO

A Toluna, líder global em insights do consumidor e tecnologia de pesquisa de mercado, anuncia hoje a nomeação de Amy Fenton como CEO (Diretora Executiva), com vigência a partir de 15 de outubro de 2026. Amy Fenton sucede Frédéric Charles Petit, fundador da Toluna e líder da empresa por 25 anos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014152556/pt/

Amy Fenton appointed as new Chief Executive Officer, Toluna

A nomeação encerra o processo estruturado de sucessão anunciado em 8 de outubro de 2026, conduzido pelo Conselho em estreita consulta com o Sr. Petit e com o apoio de uma empresa líder em recrutamento de executivos.

A Sra. Fenton traz consigo mais de 30 anos de experiência em liderança no setor de insights e análises. Ela chega à Toluna vinda da MarketCast, onde atuou como diretora executiva e membro do Conselho de Administração, após liderar as operações, insights e análises da empresa. Antes de ingressar na MarketCast, ela foi diretora de Clientes para a América do Norte na Kantar, diretora de Clientes e diretora de Marketing para a América do Norte na Ipsos. Anteriormente, passou 25 anos na Nielsen, exercendo funções de liderança global e regional na América do Norte, Europa e América Latina, após iniciar sua carreira na Procter & Gamble.

"O Conselho buscou uma líder que combinasse profundo conhecimento do setor de insights e de seus clientes com experiência prática na transformação de um negócio de pesquisa por meio de tecnologia e IA — e Amy é essa líder", afirmou Bruce Haymes, presidente do Conselho da Toluna. "Ela se junta a uma empresa com uma plataforma sólida, uma equipe talentosa e uma estratégia clara, contando com a total confiança do Conselho para conduzir a Toluna à sua próxima fase de crescimento."

"Estou entusiasmada em me juntar à Toluna em um momento tão decisivo para o setor", disse Amy Fenton. “A Toluna já reúne uma comunidade global de milhões de consumidores, uma plataforma tecnológica que gera inteligência acionável em larga escala e IA integrada a ambos. Essa combinação posiciona a Toluna para conduzir seus clientes a uma tomada de decisão mais inteligente e ágil. Vamos acelerar a partir de agora, aproveitando insights humanos e IA para oferecer inteligência preditiva que proporcione aos clientes confiança em suas decisões em tempo real. Frédéric e a equipe construíram bases excepcionais ao longo de 25 anos. Minha primeira prioridade é dedicar tempo aos nossos clientes e à nossa equipe de classe mundial para compreender as decisões mais importantes para os clientes e tornar a Toluna indispensável para eles. Agradeço ao Conselho pela confiança e a Frédéric pela parceria durante o processo de transição.”

“Quando disse que este era o momento certo para uma nova liderança, esperava encontrar uma líder como a Amy”, disse o Sr. Petit. “Ela acumula mais de 30 anos de experiência no nosso setor, sempre próxima aos clientes, e compreende o que diferencia a Toluna. Estou ansioso para apoiá-la e à equipe na qualidade de membro do Conselho, consultor e acionista.”

O Sr. Petit e a Sra. Fenton trabalharam juntos em um processo de transição estruturado para garantir que a estratégia, os compromissos com clientes e as operações diárias da Toluna continuassem sem interrupções.

Sobre Amy Fenton

Amy Fenton possui mais de 30 anos de experiência no setor de insights e análise de dados. Antes de ingressar na Toluna, atuou como CEO e membro do Conselho da MarketCast, tendo ocupado anteriormente os cargos de diretora de Operações e Análise (COO/CAO) e diretora de Insights e Análise na mesma empresa. Trabalhou também como diretora de Clientes (CCO) para a América do Norte na Kantar e como diretora de Clientes e diretora de Marketing (CMO) para a América do Norte na Ipsos. Além disso, passou 25 anos na Nielsen, onde desempenhou funções como vice-sênior (SVP) de Estratégia Global de Compras Corporativas; Diretora-geral (Managing Director) de Negócios Globais com a Unilever; e SVP de BASES e Pesquisas Personalizadas para a América do Norte. Ela atua no Conselho de Curadores da Advertising Research Foundation (ARF) desde 2021, possui bacharelado em Marketing pela Xavier University e graduação em Estratégia pela Harvard Business School Executive Education.

Sobre a Toluna

A Toluna é líder global em insights, fornecendo às marcas inteligência de consumo confiável que mantém um passo à frente, entregando insights na velocidade necessária sem comprometer a segurança relevante por suas decisões. Por mais de duas décadas, a Toluna tem ajudado organizações de todos os portes a ampliar seu impacto por meio de profunda expertise em pesquisa e tecnologia avançada.

O painel de consumidores da Toluna, composto por 80 milhões de pessoas, foi agora ampliado com um painel totalmente sintético, estendendo seu alcance a públicos e questões que vão além do escopo dos métodos tradicionais e proporcionando insights ilimitados. Líder em pesquisas impulsionadas por IA e com presença constante entre os fornecedores mais inovadores do ranking GRIT, a Toluna atende clientes em mais de 75 mercados e é reconhecida mundialmente tanto pela qualidade quanto pela velocidade de suas pesquisas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa

Scott Axcell

Diretor de Marketing (CMO)

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