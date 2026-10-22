Estilo de Vida
Astrologia: descubra o que os astros revelam sobre cada signo do zodíaco
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O prestigiado físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking (1942-2018), um dos maiores nomes do pensamento científico, afirmou que essa influência de planetas e estrelas sobre os homens não existe e só é cultivada pelos astrólogos porque "a espécie humana sempre quis controlar o futuro". Foto: Nasa Paul Allers wikimedia commons
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Mas, para os astrólogos, esse ramo pode ser uma importante ferramenta para o autoconhecimento. Eles sustentam que a posição dos astros no momento do nascimento pode determinar, em parte, a personalidade de cada pessoa. Na foto, as constelações do Hemisfério Norte. Foto: Darkmoon_Art por Pixabay
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E aqui, o conjunto das constelações existentes no Hemisfério Sul. Foto: Darkmoon_Art por Pixabay
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Antigamente, na época das grandes navegações, uma esfera armilar era usada para avaliação do movimento dos astros. Os círculos são articulados e indicam os polos, trópicos, meridianos e equador. Uma diagonal indica o caminho do Sol. Foto: Darkmoon_Art por Pixabay
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Cada cultura e civilização desenvolveu a sua própria astrologia, com um modelo de interpretação dos astros e estrelas na relação com os seres vivos. As astrologias chinesa, asteca e indiana são bastante difundidas, além da tradicional astrologia ocidental. Foto: Darkmoon pixabay
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Um mapa astral detalha as condições e posições dos corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa. Uma das principais ferramentas da Astrologia é o Zodíaco. Os horóscopos serviriam como guia e oráculo, supostamente prevendo acontecimentos importantes na vida de cada um. Foto: imagem gerada por i.a
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A palavra zodíaco é de origem grega e significa “círculo de animais”. O zodíaco reúne 12 conjuntos estrelares que representam a trajetória do sol ao longo do ano. Foto: Alexas Fotos pixabay
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Os primeiros documentos decifrados sobre a Astrologia são datados do século 7 antes de Cristo, mas a versão atual apareceu por volta do século 5 antes de Cristo, quando surgiu o zodíaco. No começo, o primeiro signo era Touro. Foto: MiraCosic pixabay
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A crença no poder dos astros chegou a ser tão grande que, até o século 18, os cursos de Medicina incluíam aulas de Astrologia. Os imperadores romanos - principalmente Adriano - tinham o hábito de consultar os astros antes de tomar decisões. Foto: MabelAmber pixabay
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Os cardinais são os signos de começo de estação (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio). Os fixos são os signos de meio de estação (Touro, Leão, Escorpião e Aquário). Os mutáveis são os signos de fim de estação (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes). Foto: imagem gerada por i.a
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Áries (21/3 a 20/4) - Elemento fogo. Marca o equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Características: impulsividade, sinceridade, extroversão, impulsividade, individualidade, autoritarismo. Foto: imagem gerada por i.a
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Touro (21/4 a 20/5) - Elemento terra. Primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Características: Determinação, busca por conforto, praticidade, persistência, possessividade, conservadorismo. Foto: imagem gerada por i.a
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Gêmeos (21/5 a 20/6)- Elemento ar. Marca o final da primavera, no hemisfério norte, e o fim de outono no hemisfério sul. Características: Curiosidade, comunicabilidade, flexibilidade, sociabilidade, intuição, perspicácia. Foto: imagem gerada por i.a
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Câncer (21/6 a 21/7)- Elemento água. Marca o solstício do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Características: Imaginação, sensibilidade, empatia, romantismo, amizade, senso de coletividade. Foto: Imagem de Dorothe por Pixabay
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Leão (22/7 a 22/8) - Elemento fogo . Verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Características: ambição, coragem, confiança, liderança, alegria, criatividade. Foto: imagem gerada por i.a
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Virgem (23/8 a 22/9)- Elemento terra. Marca o fim do verão no hemisfério norte, e o fim do inverno no hemisfério sul. Características: Exigência, perfeccionismo, organização, pontualidade, seriedade, conexão com natureza. Foto: imagem gerada por i.a
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Libra (23/9 a 22/10) - Elemento ar. Marca o equinócio da outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Características: conciliação, elegância, harmonia, paz, receptividade, simpatia. Foto: imagem gerada por i.a
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Escorpião (23/10 a 21/11) - Elemento água. Outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Características: Intensidade, otimismo, questionamento, coragem, lealdade, teimosia. Foto: imagem gerada por i.a
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Sagitário (22/11 a 21/12) - Elemento fogo. Marca o fim do outono no hemisfério norte, e o fim de primavera no hemisfério sul. Características: intuição, inquietude, curiosidade, expansividade, otimismo, mutabilidade. Foto:
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Capricórnio (22/12 a 20/1) - Elemento terra. Marca o solstício do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Características: Ambição, dedicação, organização, disciplina, constância, isolamento Foto: imagem gerada por i.a
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Aquário (21/1 a 19/2) - Elemento ar. Inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Características: Liberdade, originalidade, independência, inteligência, capacidade de transformação. Foto: imagem gerada por i.a
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Peixes (20/2 a 20/3) - Elemento água. Marca o fim do inverno no hemisfério norte, e no final do verão no hemisfério sul. Características: sensibilidade, introspecção, instabilidade, indecisão, compaixão, intuição. Foto: imagem gerada por i.a
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