Feito à mão para os pequenos

Ao longo dos últimos anos, o setor de moda infantojuvenil foi mostrando sua força no Minas Trend. Na 36ª edição da feira, isso não foi diferente. Das 100 marcas que estiveram no evento, entre os dias 20 e 22 de outubro, 30 eram destinadas ao público infantil e adolescente.

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Seis marcas de quatro estados brasileiros fizeram sua estreia no salão de negócios. São elas: Favo e Kafka Baby, do Ceará; Roupa Para Brincar e Vik Viola, de São Paulo; Doll Acessórios, do Paraná; e Vira & Mexe, do Rio Grande do Sul.



Já entre expositores mais antigos, os clientes puderam encontrar marcas como Gabriela Aquarela, cuja coleção, que veste do tamanho 2 ao 14, propõe um diálogo com o tema do Minas Trend, “Made in Minas”. “A coleção Encantos traz muito bordado e crochê, é o detalhe artesanal que traz essa mineiridade que é a nossa essência”, conta Rivânia Lucia, à frente da marca.



Ela também destacou a importância de a feira olhar com atenção para o segmento infantil. “Hoje, nas outras feiras, a presença da moda infantojuvenil diminuiu muito, e o Minas Trend está sendo referência no setor”.



Influência europeia

Outra marca mineira que investiu no feito à mão foi a Maluzinha. Dentre as peças da coleção da marca, se destaca a influência da moda europeia, com muitos vestidos rodados com detalhes em veludo ou tecidos franceses com estampas em azul-marinho.



As cores nesta linha de inverno foram além dos clássicos que não saem do catálogo, como o rosa ou o verde-claro, como explica Fernanda Gomes, dona da marca. Esses tons abriram espaço também para o preto, o bordô, o marinho e o cinza.



“A gente não costumava trabalhar muito assim, mas vimos que tecidos como o veludo eram uma tendência e resolvemos trazer peças um pouco mais pesadas, mas que ainda dialogassem com o nosso clima. Essas roupas e o veludo especificamente estão sendo o maior destaque”, conta Fernanda.

Para quem prefere cores, tem opções como a estampa de limão siciliano, que carrega uma inspiração da Europa, mas mais ligada ao verão.



Para as adolescentes

A Pinkx atende um público adolescente, clientes “com opinião formada”, como define Rivânia, que também está por trás dessa marca. Por isso mesmo, o grande desafio é atender o gosto das meninas, fazer com que elas se identifiquem com o que estão vestindo e não as deixar com “cara de mini-adultas”.



As peças expostas no salão de negócios dialogam bem com o universo do rock e com o street style. Calças mais amplas no estilo cargo, jaquetas de couro, e, para as mais românticas, saias de babados, estão entre os destaques da coleção.



Desfiles

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Além da participação significativa no salão de negócios, as marcas do infantojuvenil marcaram forte presença na passarela do evento. Ao longo dos três dias, 22 delas participaram de quatro desfiles diferentes. Enquanto isso, a título de comparação, a moda feminina teve apenas um desfile com 16 marcas (de vestuário, joias e bijuterias).