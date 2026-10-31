Marca argentina de calçados chega ao Brasil

Marca argentina de calçados de luxo, Terrible Enfant, chega ao Brasil exaltando o ofício artesanal e a excelência do couro. Com design que une a heráldica europeia à velocidade contemporânea, a grife portenha desembarca no país com serviço de customização sob encomenda. Com produção 100% artesanal e reconhecida por calçar músicos, artistas e personagens da vida cultural e política desde o início da década de 2010, a grife de Buenos Aires se instala em São Paulo com a proposta de convidar o consumidor a buscar um design caprichoso e vanguardista, indo além das opções clássicas do segmento. Com humor, a identidade visual assume uma postura de estilo, e atende públicos de origens muito diferentes com identidade elegante, sofisticada e caprichosa e de personalidade. Além do estoque para pronta-entrega, o cliente tem a possibilidade de encomendar desenvolvimentos sob medida, customizando totalmente o sapato ao escolher couros, formas, cores e outros detalhes, inseridos em um processo artesanal exclusivo que leva aproximadamente 60 dias para ser concluído.



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Coleção verão 2027 "Vapor em Curso" Divulgação

Vapor em Curso

A Handred, marca comandada pelo diretor criativo André Namitala, lançou a coleção verão 2027 “Vapor em Curso”, que nasceu das experiências de Namitala durante uma viagem ao Japão. Entre cidades, natureza, arquitetura, objetos, tecidos e técnicas manuais, o estilista percorreu diferentes camadas da cultura japonesa e passou a investigar relações entre tradição e modernização, passado e presente, precisão e organicidade, natureza e cidade. O título surge da água como elemento simbólico da coleção: energia, movimento e transformação. O tempo e tudo aquilo que muda sem perder sua essência. Sedas, organzas, linhos, algodões, transparências, volumes e alfaiataria aparecem em construções que exploram leveza, proporção, textura e movimento. Estampa de luzes, sombras, tons terrosos, cerâmica japonesa, o movimento Mingei foram referência. Recortes geométricos, contrastes de texturas, sobreposições e volumes de caráter urbano e cosmopolita estão presentes. O Nishijin, tecido de luxo produzido em tear manual no norte de Kyoto, aparece em tons de laranja e dourado, enquanto o Tsumugi, também artesanal e produzido em seda, traz uma expressão mais singela da tradição japonesa. Bordados, paetês, vidrilhos, patchworks e superfícies trabalhadas convivem com a precisão da alfaiataria e com materiais naturais.

A Foxton lançou "Feito de Possibilidades", Divulgação

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A Foxton lançou "Feito de Possibilidades", coleção cápsula desenvolvida em parceria com o ator Romulo Estrela. A collab provoca o homem contemporâneo a sair do lugar-comum e das estruturas tradicionais do vestuário, introduzindo novas proporções, tecidos e experimentações estéticas no portfólio da marca. O projeto acompanha o movimento de transformação e redescoberta do vestuário masculino, pautado pela busca por autenticidade, pela liberdade em testar novas silhuetas e pelo entendimento da roupa como ferramenta de expressão pessoal. Na linha de produtos, entre os destaques estão as modelagens amplas ainda não incorporadas na marca, a introdução de novos tecidos como a camisa 100% seda, além de uma seleção versátil que engloba desde a alfaiataria oversized até itens casuais em jeans e malharia estruturada.