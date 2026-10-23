Recolher lixo que outras pessoas deixam no chão parece só uma questão de limpeza, mas esse hábito abre uma discussão sobre algo que vai além da personalidade

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao caminhar pela rua e encontrar uma garrafa plástica ou um papel jogado no chão, algumas pessoas decidem recolher o resíduo e colocá-lo na lixeira, mesmo sem terem provocado a sujeira. A psicologia investiga esse tipo de atitude para entender o motivo pelo qual certos indivíduos cuidam de espaços públicos quando o problema foi gerado por outra pessoa.

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Especialistas da área apontam que adultos com esse hábito não são apenas limpos. Na verdade, essas pessoas trazem interiorizada a ideia de que determinadas coisas não dependem apenas de quem as provocou. Esse gesto cotidiano reflete empatia, consciência ambiental, responsabilidade social e sentimento de integração comunitária.

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A visão sobre a responsabilidade compartilhada

Recolher o resíduo alheio expressa uma percepção de dever que vai além das obrigações individuais. Quem adota essa postura entende que manter um parque, uma praia ou uma rua limpos beneficia toda a coletividade. A contribuição, portanto, não recai exclusivamente sobre quem causou a sujeira.

Uma pesquisa publicada em 2025 avaliou 547 adultos australianos que recolhiam detritos durante caminhadas. Os participantes indicaram motivações ligadas a três fatores: responsabilidade social, consciência ambiental e influência de terceiros. O estudo também identificou ligação entre o hábito de recolher resíduos e a participação anterior em ações comunitárias de limpeza.

Motivações e convivência coletiva

A psicologia distingue duas condutas: evitar poluir por conta própria e intervir para reduzir os efeitos das ações alheias. Uma pesquisa analisou essas duas formas de engajamento e observou como normas pessoais, vínculos comunitários e emoções antecipadas orientam a escolha individual.

Os resultados explicam por que alguém retira uma lata jogada no chão, indicando apreço pelo espaço compartilhado. As conclusões não autorizam afirmar que todas as pessoas atuantes possuem a mesma personalidade, nem indicam que quem não recolhe detritos alheios careça de consciência social.

O exemplo alheio também molda comportamentos. Observar outros cidadãos cuidando de um lugar transmite a mensagem de uma norma compartilhada. Em contrapartida, o acúmulo visível de lixo espalha a sensação de abandono daquele espaço.

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O compromisso cívico não elimina as funções do poder público. A gestão adequada de resíduos, a oferta de lixeiras e o trabalho dos serviços de limpeza urbana permanecem essenciais, sem substituir as obrigações de quem polui e do poder administrativo.