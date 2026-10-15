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PSICOLOGIA

Você recolhe o lixo que outras pessoas deixam no chão? Psicóloga explica o que esse hábito pode revelar além da preocupação com a limpeza dos espaços comuns

Gesto simples de empatia cotidiana mostra compromisso com o bem comum; especialista detalha como a ação reflete valores profundos na sociedade

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
15/10/2026 14:02

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O caminho mais fácil diante do lixo jogado na calçada é seguir adiante e pensar que a sujeira não pertence a quem não a jogou. Algumas pessoas, contudo, interrompem o trajeto, abaixam e recolhem papéis descartados por outros. Essa ação ocorre porque elas realmente se importam com o espaço urbano.

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A psicóloga Leticia Martín Enjuto explica os motivos desse hábito. A atitude cotidiana demonstra o entendimento de que manter os espaços limpos é uma responsabilidade compartilhada por todos.

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Valores e empatia com o próximo

Essa postura ultrapassa a simples ideia de organização. Martín Enjuto pontua que normas sociais influenciam a rotina, mas os valores pessoais definem o comportamento. Quem valoriza o bem coletivo recolhe resíduos mesmo ciente de que ninguém agradecerá ou verá o gesto.

A conduta carrega também um componente de empatia. Ao recolher a sujeira deixada por terceiros, a pessoa considera quem utilizará o local depois: o profissional responsável pela limpeza, quem ocupará um banco público ou qualquer pedestre. Trata-se de um movimento para pensar além do próprio ponto de vista.

Essa atenção diária aparece em outras ações práticas:

  • organizar um carrinho de compras deixado no meio do caminho;

  • apanhar um objeto caído em uma área coletiva;

  • deixar uma sala na mesma ordem em que a encontrou;

  • solucionar uma pequena falha antes que ela prejudique outros indivíduos.

Limite entre colaborar e se sobrecarregar

A psicóloga faz uma distinção necessária entre ter responsabilidade e acreditar que tudo depende de uma única pessoa. Manter a disposição para ajudar é positivo, mas tentar resolver todas as pendências alheias gera cansaço. Cuidar do espaço compartilhado não exige assumir todas as tarefas.

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A especialista pondera que um gesto isolado não determina a personalidade. Não recolher o lixo pode decorrer de pressa, falta de energia no momento ou simples desatenção. Martín Enjuto reforça que uma conduta pontual jamais permite concluir como alguém realmente é.


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