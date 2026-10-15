Você recolhe o lixo que outras pessoas deixam no chão? Psicóloga explica o que esse hábito pode revelar além da preocupação com a limpeza dos espaços comuns

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O caminho mais fácil diante do lixo jogado na calçada é seguir adiante e pensar que a sujeira não pertence a quem não a jogou. Algumas pessoas, contudo, interrompem o trajeto, abaixam e recolhem papéis descartados por outros. Essa ação ocorre porque elas realmente se importam com o espaço urbano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A psicóloga Leticia Martín Enjuto explica os motivos desse hábito. A atitude cotidiana demonstra o entendimento de que manter os espaços limpos é uma responsabilidade compartilhada por todos.

Leia Mais

Valores e empatia com o próximo

Essa postura ultrapassa a simples ideia de organização. Martín Enjuto pontua que normas sociais influenciam a rotina, mas os valores pessoais definem o comportamento. Quem valoriza o bem coletivo recolhe resíduos mesmo ciente de que ninguém agradecerá ou verá o gesto.

A conduta carrega também um componente de empatia. Ao recolher a sujeira deixada por terceiros, a pessoa considera quem utilizará o local depois: o profissional responsável pela limpeza, quem ocupará um banco público ou qualquer pedestre. Trata-se de um movimento para pensar além do próprio ponto de vista.

Essa atenção diária aparece em outras ações práticas:

organizar um carrinho de compras deixado no meio do caminho;

apanhar um objeto caído em uma área coletiva;

deixar uma sala na mesma ordem em que a encontrou;

solucionar uma pequena falha antes que ela prejudique outros indivíduos.

Limite entre colaborar e se sobrecarregar

A psicóloga faz uma distinção necessária entre ter responsabilidade e acreditar que tudo depende de uma única pessoa. Manter a disposição para ajudar é positivo, mas tentar resolver todas as pendências alheias gera cansaço. Cuidar do espaço compartilhado não exige assumir todas as tarefas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A especialista pondera que um gesto isolado não determina a personalidade. Não recolher o lixo pode decorrer de pressa, falta de energia no momento ou simples desatenção. Martín Enjuto reforça que uma conduta pontual jamais permite concluir como alguém realmente é.