Europerfusion 2026: Eurosets apresenta Trilly Baby, o novo oxigenador para circulação extracorpórea em pacientes de menor porte

A Eurosets apresenta o Trilly Baby na Europerfusion 2026 (Belgrado, 30 e 31 de outubro) — um novo oxigenador projetado para procedimentos de circulação extracorpórea (CEC) em pacientes de menor porte que necessitam cirurgia cardíaca. Desenvolvido para operar com fluxos entre 0,1 e 1,8 litros por minuto, o Trilly Baby representa um novo avanço no portfólio de soluções cardiopulmonares da empresa biomédica italiana.

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Trilly Baby at Europerfusion 2026. Antonio Petralia, CEO of Eurosets, and Gabriele Pastorelli, Sr. Global Marketing Manager Cardiopulmonary - LATAM Area Manager

O dispositivo, cuja obtenção da marcação CE está prevista para o final de 2026, entrará em uma fase de lançamento controlado no mercado a partir de janeiro de 2027. Esta etapa inicial envolverá 14 centros de referência em cirurgia pediátrica na Europa, selecionados por sua especialização no tratamento de pacientes de menor porte e em procedimentos avançados de perfusão extracorpórea.

O Trilly Baby foi desenvolvido para atender às demandas específicas da perfusão cardiopulmonar em bebês e crianças pequenas, para os quais a condução da circulação extracorpórea exige atenção minuciosa ao controle de fluxo, à biocompatibilidade e ao desempenho das trocas gasosas.

Com o Trilly Baby, a Eurosets dá continuidade ao desenvolvimento de tecnologias para circulação extracorpórea (CEC) e suporte extracorpóreo à vida (ECLS), visando ampliar as soluções disponíveis aos profissionais de saúde e consolidar sua presença nos mercados internacionais.

“Continuamos a investir no desenvolvimento de tecnologias capazes de atender a necessidades clínicas específicas, aproveitando a experiência que acumulamos ao longo do tempo”, afirmou Antonio Petralia, CEO da Eurosets. “Focar nos pacientes de menor porte representa um grande desafio tecnológico, que exige um projeto rigoroso, precisão e colaboração com profissionais de saúde. Nossa ambição é construir um portfólio cada vez mais abrangente e fortalecer o papel da Eurosets no cenário internacional de perfusão.”

Fundada no coração do Vale Biomédico (Biomedical Valley) da Itália, a Eurosets desenvolve e fabrica, desde 1991, dispositivos médicos para suporte cardiopulmonar e terapias extracorpóreas, posicionando-se entre as líderes europeias do setor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa da Eurosets: salute@elettrapr.it