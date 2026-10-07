Batida entre carro e carreta interdita Av. Cardeal Eugênio Pacelli

Uma batida entre um carro e uma carreta interdita a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli na manhã desta quarta-feira (7/10), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O acidente aconteceu próximo ao Só Marcas Outlet, no sentido Betim, antes da chegada à Praça Papa João XXIII, mais conhecida como Praça da Cemig.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), a central identificou retenção no trecho e enviou uma equipe para atender a ocorrência.

A carreta e o veículo de passeio ocupam as faixas da esquerda e central da avenida. A via precisou ser temporariamente paralisada para os trabalhos de liberação do trecho, que foi liberada às 08h47.

O congestionamento provoca reflexos também na Avenida Amazonas, na Avenida Tito Fulgêncio e no Anel Rodoviário.

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A recomendação para os motoristas que passam pela região é evitar o trecho e consultar aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas.