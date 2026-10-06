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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva continua? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (6)

Inmet prevê pancadas isoladas durante a manhã e a tarde; Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2026 05:38 - atualizado em 06/10/2026 07:36

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BH terá mais chuva nesta terça e cinco regiões estão sob alerta
BH terá mais chuva nesta terça e cinco regiões estão sob alerta crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A chuva deve continuar nesta terça-feira (6/10), em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a manhã e a tarde, com tempo mais firme à noite.

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A temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

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Risco geológico forte em cinco regiões

Por causa dos volumes de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste.

O alerta é válido até esta quarta-feira (7/10). A recomendação é que moradores dessas áreas fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a sinais que possam indicar movimentação do terreno ou comprometimento de construções.

Há risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Chuva já supera média de outubro em regiões de BH

Em algumas regiões da capital, o volume acumulado de chuva já ultrapassou a média climatológica de outubro, de 110,1 mm.

Na Região Oeste, foram registrados 133,6 mm, equivalentes a 121,3% da média do mês. Na Centro-Sul, o acumulado chegou a 122,6 mm (111,4%), enquanto a Noroeste registrou 118,4 mm (107,5%).

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Confira os acumulados:

  • Barreiro: 100,5 mm (91,3%)
  • Centro-Sul: 122,6 mm (111,4%)
  • Hipercentro: 91,2 mm (82,8%)
  • Leste: 75 mm (68,1%)
  • Nordeste: 83,8 mm (76,1%)
  • Noroeste: 118,4 mm (107,5%)
  • Norte: 59,2 mm (53,8%)
  • Oeste: 133,6 mm (121,3%)
  • Pampulha: 64,6 mm (58,7%)
  • Venda Nova: 52 mm (47,2%)

A média climatológica para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 mm, conforme dados da Defesa Civil.

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