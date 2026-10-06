Chuva continua? Veja o que esperar do tempo em BH nesta terça (6)
Inmet prevê pancadas isoladas durante a manhã e a tarde; Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos
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A chuva deve continuar nesta terça-feira (6/10), em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a manhã e a tarde, com tempo mais firme à noite.
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A temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.
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Risco geológico forte em cinco regiões
Por causa dos volumes de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações, a Defesa Civil de Belo Horizonte mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste.
O alerta é válido até esta quarta-feira (7/10). A recomendação é que moradores dessas áreas fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a sinais que possam indicar movimentação do terreno ou comprometimento de construções.
Há risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.
Chuva já supera média de outubro em regiões de BH
Em algumas regiões da capital, o volume acumulado de chuva já ultrapassou a média climatológica de outubro, de 110,1 mm.
Na Região Oeste, foram registrados 133,6 mm, equivalentes a 121,3% da média do mês. Na Centro-Sul, o acumulado chegou a 122,6 mm (111,4%), enquanto a Noroeste registrou 118,4 mm (107,5%).
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Confira os acumulados:
- Barreiro: 100,5 mm (91,3%)
- Centro-Sul: 122,6 mm (111,4%)
- Hipercentro: 91,2 mm (82,8%)
- Leste: 75 mm (68,1%)
- Nordeste: 83,8 mm (76,1%)
- Noroeste: 118,4 mm (107,5%)
- Norte: 59,2 mm (53,8%)
- Oeste: 133,6 mm (121,3%)
- Pampulha: 64,6 mm (58,7%)
- Venda Nova: 52 mm (47,2%)
A média climatológica para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 mm, conforme dados da Defesa Civil.