Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

São Francisco de Assis: conheça a vida e o legado do santo celebrado em 4 de outubro

RF
Redação Flipar
  • São Francisco de Assis é considerado o padroeiro dos animais e da ecologia, além de ser associado à proteção da natureza e do meio ambiente. Por isso, 4 de outubro, dia dedicado ao santo, também é celebrado como o Dia Mundial dos Animais. Veja sua história.
    São Francisco de Assis é considerado o padroeiro dos animais e da ecologia, além de ser associado à proteção da natureza e do meio ambiente. Por isso, 4 de outubro, dia dedicado ao santo, também é celebrado como o Dia Mundial dos Animais. Veja sua história. Foto:
  • Batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, ele foi um frade católico nascido na atual Itália. O nascimento aconteceu em 1182 em Assis, no Ducado de Espoleto, Sacro Império Romano-Germânico.
    Batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, ele foi um frade católico nascido na atual Itália. O nascimento aconteceu em 1182 em Assis, no Ducado de Espoleto, Sacro Império Romano-Germânico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos.
    Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo.
    Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença.
    Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Era filho do comerciante italiano Pietro di Bernadone dei Moriconi e sua esposa Pica Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Na juventude de Francisco, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis.
    Era filho do comerciante italiano Pietro di Bernadone dei Moriconi e sua esposa Pica Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Na juventude de Francisco, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
  • No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis.
    No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Foto: Creaticve Commons
  • Além disso, decidiu ser cavaleiro, em nome da honra, para defender a Igreja, seus interesses e do Papa Inocêncio III. No entanto, apresentou problemas de visão e no aparelho digestivo.
    Além disso, decidiu ser cavaleiro, em nome da honra, para defender a Igreja, seus interesses e do Papa Inocêncio III. No entanto, apresentou problemas de visão e no aparelho digestivo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Um dos grandes momentos da vida de São Francisco foi quando rezava sozinho na Igreja de São Damião, em Assis. Ali, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: “Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas”.
    Um dos grandes momentos da vida de São Francisco foi quando rezava sozinho na Igreja de São Damião, em Assis. Ali, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: “Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A partir disso, Francisco, aos 20 anos, vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele, a contragosto de seu pai.
    A partir disso, Francisco, aos 20 anos, vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele, a contragosto de seu pai. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis (de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula).
    Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis (de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula). Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Dessa forma, de devoto passou a ser missionário, e começou a pregar a palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres.
    Dessa forma, de devoto passou a ser missionário, e começou a pregar a palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
  • No dia 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No ano seguinte, foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma e o deixou maravilhado por seu propósito de vida.
    No dia 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No ano seguinte, foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma e o deixou maravilhado por seu propósito de vida. Foto: Sailko/Wikimédia Commons
  • O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirou São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho. Assim, o autorizou a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas.
    O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirou São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho. Assim, o autorizou a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • São Francisco de Assis tinha enorme proximidade com a natureza. Nesse sentido, seu amor universalista abrangia toda a Criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden.
    São Francisco de Assis tinha enorme proximidade com a natureza. Nesse sentido, seu amor universalista abrangia toda a Criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. Foto: Eugenio Hansen/Wikimédia Commons
  • Francisco de Assis tornou-se um guia espiritual, sendo um exemplo de vida, que levava a palavra de Deus e de ajuda ao próximo por onde passava. Nascia assim, a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas, na amizade com Santa Clara de Assis.
    Francisco de Assis tornou-se um guia espiritual, sendo um exemplo de vida, que levava a palavra de Deus e de ajuda ao próximo por onde passava. Nascia assim, a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas, na amizade com Santa Clara de Assis. Foto: - Divulgação CNBB
  • Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do Serafim alado e recebeu os estigmas.
    Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do Serafim alado e recebeu os estigmas. Foto: Andreas Praefcke/Wikimédia Commons
  • Naquela época, seu estado de saúde piorou muito. Assim, no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu e foi sepultado, no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis.
    Naquela época, seu estado de saúde piorou muito. Assim, no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu e foi sepultado, no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • São Francisco foi o grande inspirador do Papa Francisco, que adotou o nome do santo para o pontificado. O papa morreu em 21 de abril de 2025.
    São Francisco foi o grande inspirador do Papa Francisco, que adotou o nome do santo para o pontificado. O papa morreu em 21 de abril de 2025. Foto: flickr Korean Culture and Information Service (Jeon Han)
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay