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São Francisco de Assis: conheça a vida e o legado do santo celebrado em 4 de outubro
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São Francisco de Assis é considerado o padroeiro dos animais e da ecologia, além de ser associado à proteção da natureza e do meio ambiente. Por isso, 4 de outubro, dia dedicado ao santo, também é celebrado como o Dia Mundial dos Animais. Veja sua história. Foto:
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Batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, ele foi um frade católico nascido na atual Itália. O nascimento aconteceu em 1182 em Assis, no Ducado de Espoleto, Sacro Império Romano-Germânico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Era filho do comerciante italiano Pietro di Bernadone dei Moriconi e sua esposa Pica Bourlemont, cuja família tinha raízes francesas. Na juventude de Francisco, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Foto: Creaticve Commons
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Além disso, decidiu ser cavaleiro, em nome da honra, para defender a Igreja, seus interesses e do Papa Inocêncio III. No entanto, apresentou problemas de visão e no aparelho digestivo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Um dos grandes momentos da vida de São Francisco foi quando rezava sozinho na Igreja de São Damião, em Assis. Ali, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: “Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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A partir disso, Francisco, aos 20 anos, vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele, a contragosto de seu pai. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Francisco iniciou sua nova vida como pedreiro, ajudando a reconstruir diversas igrejas nos arredores de Assis (de São Damião, a de São Pedro e a da Porciúncula). Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Dessa forma, de devoto passou a ser missionário, e começou a pregar a palavra divina, fazendo seus primeiros conversos. Entre eles, estava Bernardo de Quintavalle, um rico burguês de Assis, que vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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No dia 24 de fevereiro de 1208, deu início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No ano seguinte, foi até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma e o deixou maravilhado por seu propósito de vida. Foto: Sailko/Wikimédia Commons
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O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirou São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho. Assim, o autorizou a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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São Francisco de Assis tinha enorme proximidade com a natureza. Nesse sentido, seu amor universalista abrangia toda a Criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. Foto: Eugenio Hansen/Wikimédia Commons
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Francisco de Assis tornou-se um guia espiritual, sendo um exemplo de vida, que levava a palavra de Deus e de ajuda ao próximo por onde passava. Nascia assim, a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas, na amizade com Santa Clara de Assis. Foto: - Divulgação CNBB
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Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. Em 1224, ele teve a visão do Serafim alado e recebeu os estigmas. Foto: Andreas Praefcke/Wikimédia Commons
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Naquela época, seu estado de saúde piorou muito. Assim, no dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu e foi sepultado, no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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São Francisco foi o grande inspirador do Papa Francisco, que adotou o nome do santo para o pontificado. O papa morreu em 21 de abril de 2025. Foto: flickr Korean Culture and Information Service (Jeon Han)
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