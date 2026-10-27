Reeleito, Lula articula com Motta e Alcolumbre reeleição no Congresso para conter avanço do PL

Um dia depois de ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (26/10), no Palácio da Alvorada, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no domingo (25/10) com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário. No encontro, os três trataram dos projetos de interesse do governo até o fim do ano e da reeleição de Motta e Alcolumbre ao comando das Casas, na abertura da próxima legislatura, em fevereiro de 2027. As informações são do Correio Braziliense.

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O acordo interessa aos três. Apesar da derrota de Flávio na disputa presidencial, o PL saiu das urnas como a principal força do Congresso e quer disputar o comando das duas Casas.

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PL mira o Senado e o STF

No Senado, o PL pretende lançar Rogério Marinho (RN), coordenador da campanha de Flávio, contra Alcolumbre. Se vencer, com apoio de parlamentares do Centrão próximos ao bolsonarismo, o objetivo é fazer avançar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Estão na mira Alexandre de Moraes, Flávio Dino e, mais recentemente, Cristiano Zanin, por causa da decisão que prorrogou em duas horas a votação do segundo turno, no domingo (25/10).

Pacheco no Supremo

Entre os interesses de Alcolumbre está a indicação do ex-senador Rodrigo Pacheco, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), para a vaga aberta no STF. Segundo o Correio, Lula tende a aceitar o nome desta vez, já que poderá indicar outros três ministros ao longo do novo mandato.

Disputa pela Câmara

Na Câmara, o PL, com 121 deputados, quer controlar comissões estratégicas, como a de Constituição e Justiça (CCJ), avançar com pautas conservadoras e dificultar a tramitação de projetos do governo. Para isso, o partido conta com o apoio do Centrão, embora as legendas do bloco tenham feito acenos a Lula por meio de Motta e Alcolumbre.

Os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ) são os nomes mais citados para enfrentar Motta.

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PT discute apoio a Motta

Para barrar o avanço do PL, deputados atuais e recém-eleitos do PT se reúnem nesta terça-feira (27/10) para discutir o apoio à reeleição de Motta. Segundo parlamentares ouvidos pelo Correio, a tendência é de apoio, mas as negociações ainda estão em andamento. (Com informações de Luíza Altoé/Correio Braziliense)