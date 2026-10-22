Limpeza de colchão com sabão, água oxigenada e ferro de passar chama atenção, mas um detalhe do tecido e os riscos do calor exigem cuidado antes de testar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O uso de protetor e lençol não impede que a sujeira se acumule na cama, motivo pelo qual a higienização do colchão é recomendada ao menos uma vez por mês. O suor noturno, resíduos de óleos corporais, derramamentos de líquidos, restos de produtos e a umidade retida pela falta de ventilação provocam manchas difíceis de remover.

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A especialista em limpeza Concepción Sánchez ensina uma fórmula prática para recuperar o tecido sem recorrer a escovas elétricas ou produtos químicos agressivos. O método atua diretamente na sujeira incrustada: "Para remover manchas do colchão, misturo sabão e água oxigenada e uso um ferro de passar".

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Passo a passo da limpeza

O procedimento caseiro reúne etapas simples de aplicação:

adicionar 100 mililitros de sabão neutro transparente e 100 mililitros de água oxigenada em um frasco de spray;

tampar o recipiente e agitar bem a mistura;

enrolar um pano limpo ao redor do ferro antes de ligá-lo na tomada, prevenindo queimaduras;

aplicar a solução sobre a mancha e passar a vapor, esfregando a área com o ferro.

A especialista destaca os resultados da técnica: "Garanto que você não precisa fazer nenhum esforço e, de forma quase milagrosa, a mancha desaparece. Recomendo que você não acredite nisso e experimente. É um daqueles truques que funcionam 100%".

Ação dos componentes e controle do calor

A receita caseira é econômica, ecológica e quebra as manchas orgânicas mais comuns. O peróxido de hidrogênio funciona como agente branqueador e libera oxigênio, fazendo com que a sujeira perca a cor e se torne solúvel em água. O sabão neutro atua como surfactante, atraindo gordura e água para reter os resíduos dissolvidos e impedir que eles grudem novamente.

O uso do pano aquecido gera energia térmica, permitindo que a água oxigenada penetre depressa nas fibras para dissolver a gordura. É preciso manter atenção constante à temperatura do ferro, evitando o calor excessivo para não danificar o tecido.

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Se a marca sumir mas o cheiro persistir, a recomendação é espalhar bicarbonato de sódio seco sobre a superfície por algumas horas. Para odores muito fortes, o vinagre branco borrifado atua como alternativa, sendo a ventilação frequente dos ambientes a solução ideal.